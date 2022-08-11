邱義仁辭去足協理事長 綠委嘆既有勢力把持不願改革

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
中華足協理事長邱義仁（左）。圖／中華足球協會提供
中華足協理事長邱義仁（左）。圖／中華足球協會提供

中華足球協會在近日召開第12屆第17次理監事會，不過在今天協會卻發出聲明指出，理事長邱義仁因近期章程修正案無法通過，以致自身政見未能達成，因此向理事會具文提出辭呈。

邱義仁請辭消息一出，許多足球迷都感惋惜，民進黨立委劉世芳指出，邱理事長花了很多心力改革，尤其是希望足協與FIFA會員國權利義務一樣，但目前國內足壇流於在國內關起門來自己進行，沒有跟得上國際腳步，邱的改革步伐讓許多安於現狀的人無法接受。

劉世芳說，國內足壇很多人不夠團結，甚至「自以為是的人很多」，許多人自己各據一方，但搬到世界舞台上，就知道沒有這麼厲害，輸人家一大截，邱理事長不受原有勢力要脅，兩次都提出章程修改，足協網站上都有直播，但每次都差一票，顯然有人故意扯後腿。

劉世芳說，像是邱推動讓男性、女性甚至地方俱樂部的人共同參與，卻被既有勢力把持，許多年輕對足球體育有興趣的人該挺身而出了，要讓足協真正改革。像是現今章程要讓足協既符合國體法，還有跟上FIFA，例如讓更多女性參與，就是世界體育趨勢。

據悉，邱義仁提出辭呈後，理事會已通過，原則上做到這任期結束，足協仍能照常運作。

邱義仁的聲明也表示，台灣足球的發展，制度的建立是關鍵，而負責任的態度更是應該要被強調，如果講了但做不到，那就必須要為做不到而負責，而這樣的想法雖然不一定能要求別人，但至少可以用以要求自己。

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