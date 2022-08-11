在12度海水游12小時 「冰上美人魚」完成世界驚人之舉

據英國「鏡報」報導，來自智利有「冰上美人魚」之稱的韋爾塔(Barbara Hernandez Huerta)，在8月初以12小時又18分鐘的時間，完成橫渡北愛爾蘭與蘇格蘭之間的北海峽這項世界驚人之舉，在極冷的12度海水中游過35公里，讓她整個人都變成藍色，不過，這只是她的一個小目標，她希望能完成挑戰七大洋的壯舉。

「我認為北海峽是我目前為止，挑戰過最困難的游泳。」這位36歲女泳士，回應媒體採訪說，「一開始，水還很暖和，但兩三個小時後，天氣發生了很大變化，天氣開始冷，在12度C的海水中，游了12小時。這太瘋狂了，讓我都變成藍色的。」

結束這次海峽挑戰，她已完成庫克海峽、莫洛凱海峽、英吉利海峽、卡塔利娜海峽、津輕海峽和直布羅陀海峽等挑戰，總里程約203公里(127英哩)。

原本一向都在正常環境游泳的她，是在6年前第一次游過阿根廷的佩里托莫雷諾冰川，從那時起她就迷上在冰冷的海水中游泳。「我不知道我是不是瘋了，但同時也太棒了；接受大自然及寒冷的挑戰，這是我運動中最棒的。」她還說，「你需要做好萬全準備，專注於你的挑戰和你自己。」

「你需要為體溫過低做好準備，因為這是這項運動中最糟糕的部分。」無庸置疑，這是一項極限運動，所以並非一般人可以挑戰海上冰泳，「所以平常訓練真的很重要。」她是第一位獲得世界冰泳冠軍的拉丁美洲游泳運動員，並連續三個賽季被國際冬泳協會評為世界第一，且創下不少世界紀錄。

更特殊的是她還是一名心理學家，「我是一名心理學家，我喜歡與拉丁美洲甚至世界其他地區的每個人進行交談。我要傳達這些游泳和這些目標的真正意義。這不是為了獎牌，當然也不是為了錢！我常對其他人說，夢想遠大，嘗試你的目標，努力奮鬥。」