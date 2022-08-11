足球／修改章程受阻 邱義仁請辭中華足協理事長

中華足球協會在近日召開第12屆第17次理監事會，不過在今天協會卻發出聲明指出，理事長邱義仁因近期章程修正案無法通過，以致自身政見未能達成，因此向理事會具文提出辭呈。

中華足協在今天發出的聲明中指出，理事長邱義仁在2018年競選時提出的政見包括配合國體法與FIFA討論修正章程、聯賽正常化、提高選手待遇、落實證照制度化、建置註冊系統與向下扎根。

而在邱義仁上任後，無論是台灣男女足聯賽之正常化與向下延伸新增乙級足球聯賽、男女足代表隊選手出場費與獎金之制度化、與亞足聯簽定教練公約實現國內外證照的兩證合一、建置電子化註冊系統將教練、裁判與足球從業人員之證照與足球歷程納入數據化與系統化管理，以及創建青年聯賽，提供U層級之球員、俱樂部一個能夠延續足球生涯的舞台，都是當初所提出的政見落實與展現。

不過在配合國體法進行章程修正部分，雖在反覆討論下已與FIFA取得共識完成章程修正草案，惟在近期兩次臨時會員大會中，仍遭遇部分會員的反對，致使未能完成所提出之政見，讓邱義仁深覺遺憾，也認為這是自身能力不足，無法說服會員大會通過章程修正，因此，為建立起對競選政見負責之典範，選擇在會員大會結束後的第一次理事會中正式提出辭呈。

邱義仁表示，台灣足球的發展，制度的建立是關鍵，而負責任的態度更是應該要被強調，如果講了但做不到，那就必須要為做不到而負責，而這樣的想法雖然不一定能要求別人，但至少可以用以要求自己。

足協本屆理監事會任期將到今年10月後進行改選，在新版章程無法通過的情況下，將以原章程進行改選，接下來也將由協會秘書處會配合選舉委員會完成相關選舉任務與交接工作，而即便不在理事長的位置，邱義仁也強調依然會以一個喜歡足球的老球迷的身分，繼續支持台灣足球前進。