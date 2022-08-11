蒙特婁網賽／銳不可擋！澳洲壞小子拍下世界球王

溫布頓打進生涯第一場大滿貫決賽，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）雖錯過金盃，但轉戰硬地賽場銳不可擋，先是在華盛頓公開賽奪冠，今天更在蒙特婁名人賽逆轉俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），闖進第3輪。

基里洛斯目前排名37，他剛在華盛頓高捧生涯第7座ATP冠軍；梅德維夫近況也不差，前一周才在墨西哥登頂，今天首盤也以7：6（7：2）先下一城，但基里洛斯後來居上，以6：4、6：2帶走勝利。

取得第4次對戰的第3勝，基里洛斯透露，奪勝關鍵是戰術策略成功，「今天我很清楚要怎麼打，我有很多發球上網，後場就打得強勢，我的表現也比他好，這就是為何有這樣的結果。」

「壞小子」還提到，和梅德維夫交手多次，彼此都很熟悉，「我不是那種會在比賽前去看排名或任何東西的球員，我就專注在對手，還有他會打出什麼球給我。」基里洛斯也補充，儘管首盤沒拿下，但他仍感覺自己有大好機會，「希望我可以一直保持這樣的狀態。」

梅德維夫是大會頭號種子，首輪輪空，不料今年蒙特婁第一次亮相就落馬；梅德維夫也不孤單，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也是首戰遭逆轉，3盤敗給美國對手保羅（Tommy Paul），使蒙特婁名人賽戰況更混亂。