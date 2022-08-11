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LPGA／境管仍無法全面解禁 裙擺搖搖連續3年停辦

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
過去兩年受到疫情影響停辦的台灣裙擺搖搖LPGA錦標賽，因為疫情因素國門未開，今天再度宣佈連續3年取消辦理。 聯合報系資料照
過去兩年受到疫情影響停辦的台灣裙擺搖搖LPGA錦標賽，因為疫情因素國門未開，今天再度宣佈連續3年取消辦理。 聯合報系資料照

過去兩年受到疫情影響停辦的台灣裙擺搖搖LPGA錦標賽，在受到國內邊境管制仍無法完全解封影響，今天再度宣佈連續3年取消辦理，並期望明年能夠順利回歸，迎接各國好手來台競技。

身為在國內舉辦最高等級的女子高球國際賽事，LPGA台灣錦標賽前一次舉辦已經是2019年，當時由美國名將柯達（Nelly Korda）完成2連霸，而接下來兩年也受到國際疫情影響取消辦理。

而2022台灣裙襬搖搖LPGA賽事原定將於10月27日到30日復辦，不過在受到新冠肺炎病毒影響，加上台灣地區各項活動持續受到疫情影響疫情尚未完全獲得控制，以及新型變種病毒來襲，台灣依然進行嚴格的邊境管制與居家檢疫措施，解禁時程無法預期，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會經過多方研議之後決定取消辦理。

財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會辦公室主任劉重威表示，從7月開始就與LPGA密集聯繫討論關於今年裙擺搖搖錦標賽復辦相關事宜，不過在國內邊境管制雖然逐步鬆綁，但仍無法預期10月底時是否能夠全面解禁下，只能遺憾決定取消今年賽事辦理。

劉重威強調，為了提供給參賽選手與國內球迷最高品質的賽事，裙擺搖搖錦標賽需要相當長的籌備時間，加上無法比照日前落幕的台北羽球公開賽採取泡泡模式方式進行，因此在賽事前2個月邊境管制仍無法完全解禁的情況下，只能遺憾宣布取消辦理今年賽事。

而LPGA官網也在今天公布台灣裙擺搖搖LPGA錦標賽今年賽事停辦的消息，「我們感謝裙擺搖搖基金會和跨區域的夥伴持續的支持並全心的投入在這項賽事上，儘管我們必須做出這個令人失望的決定，但我們仍希望裙擺搖搖錦標賽能在2023年順利回歸。」

LPGA 高爾夫 裙襬搖搖

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