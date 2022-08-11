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多倫多女網／宣布退休後止步二輪 小威廉絲：害怕說再見
美國網壇指標球星小威廉絲（Serena Williams）本周在多倫多女網賽迎接睽違400多天的單打勝場後，無預警宣布今年美網後將高掛球鞋，等於「打一場就少一場」，今天她在多倫多第二輪以2：6、4：6敗給瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）後也正式和多倫多道別。
雖是落敗一方，小威賽後仍接受場中訪問，她坦言心中許多情緒，「我希望我能表現更好，而班希琪今天打得更好。」
40歲的小威生涯累積23座大滿貫金盃，決定退休的消息震驚網壇，她笑說消息發布後接收到許多訊息，「這是很有趣的24小時。」她坦言自己不擅長道別，「要說再見對我來說很可怕，但再見了，多倫多。」
我國女網好手詹皓晴也結束今年的多倫多旅程，她和日本搭擋青山修子前一站剛打進聖荷西女網決賽，轉戰多倫多的首戰又碰聖荷西決賽對手、中國大陸組合徐一璠／楊釗煊；面對今年3月印地安泉女網賽奪冠的大陸組合，台日聯軍雖將戰局逼到「超級搶10」，且瓦解對手兩個賽末點，最終仍以2：6、6：2、7：10吞敗，沒能上演復仇逆轉勝。
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