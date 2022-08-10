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網球／金恩盃遭香港逆轉 中華隊錯過升級機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李珮琪第二點單打不敵香港張瑋桓。圖／四維體育推廣教育基金會提供
李珮琪第二點單打不敵香港張瑋桓。圖／四維體育推廣教育基金會提供

金恩盃前兩場雖輕鬆過關，中華隊今天面對香港隊先盛後衰，楊亞依雖拿下第一點單打勝利，但李珮琪輸掉第二點單打，楊亞依聯手李羽芸也沒能在雙打奪勝，最終以點數1：2敗陣，失去明年晉級亞大區一級機會。

金恩盃原稱聯邦盃，中華隊是2022年金恩盃亞大區二級賽頭號種子，今天吞敗後，明天小組最終戰將碰越南，就算獲勝，由於越南首戰就敗給香港，而香港最後一戰對上實力最弱的寮國，過關不成問題，A小組將由香港出線，將和B小組出線的隊伍爭取晉級2023亞大區一級門票。

香港擁有本屆排名最高、WTA單打292的張瑋桓，這位2019義大利拿坡里世大運的單雙打銅牌得主，第二點單打以6：0、6：4擊敗李珮琪，接著搭配排名814的伍曼瑩，再以6：2、6：4扳倒兩人同為18歲、生日僅差一天的楊亞依／李羽芸，後來居上氣走中華隊。

由於台灣排名前4的女將包括謝淑薇梁恩碩、葛藍喬安娜和李亞軒全部掛出免戰牌，本屆代表隊選手在國內排名是5至8名；排名最高是516的李珮琪，來到大馬之前，她才在埃及、泰國、歐洲等地整整征戰半年，一度在埃及因為喝到不乾淨的水，臉上長滿痘痘，長期在國外比賽，缺乏足夠休息，讓李珮琪面對實力強勁的張瑋桓，顯得有些力不從心。

中華隊教練何智仁指出，這次參加金恩盃的女將們都展現出超強的向心力與團隊合作精神，但不可否認每個人都有弱點，他建議未來應該提前組隊，並在出發前先進行集訓，發現問題才能立刻修正，「國家隊陣容要強，平常就要一起訓練，雖然大部分選手都在打職業，但有些人沒教練跟，有問題沒解決，問題就會持續存在。」

中華隊提前失去爭冠機會，領隊楊蔚萌認為選手都盡力了，不應有過多苛求，他表示金恩盃是年輕選手成長的機會，例如楊亞依上次在杜拜之後進步許多，他相信李羽芸經過這次比賽也會更加成熟，而雙打的小挫敗，或許正是她以後成長的養分。

中華隊 謝淑薇 梁恩碩

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