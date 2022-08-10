傳「亞洲飛人」蘇炳添為蘇東坡後代 網友質疑：他可能是最後一個知道

香港01／ 撰文／普利森
蘇炳添。（新華社）
蘇炳添。（新華社）

今早大陸網上熱傳，「亞洲飛人」蘇炳添竟是北宋文學家蘇東坡的後代！「蘇炳添是蘇軾後代」更加登上微博熱搜，這個消息的源頭來自一張蘇氏宗祠的照片。

蘇炳添今日成為大陸網民熱話，原因不是他跑出好成績，而來自他的身世。有網民上載了一張聲稱攝自蘇氏宗祠的照片，入面見到是蘇炳添的個人介紹，第一句就寫「蘇炳添，蘇東坡公第二十九代孫，是蘇劉義公第二十一代孫」。此圖在網上廣傳，網民大表震驚，蘇氏一族能文能武，都是「蘇神」！

有網民笑言，其實蘇軾也可能是跑步高手，蘇炳添盡得祖先基因遺傳；因為在蘇軾的宋詞作品《定風波》中，有一句「竹杖芒鞋輕勝馬」，難道蘇軾跑得比馬還要快？亦有網民質疑真偽，因為沒有聽過蘇炳添以蘇軾後代自居，更有網民指蘇炳添可能是最後一個知道自己是蘇軾後人。

蘇軾是北宋的文學家及政治家，號東坡居士，為「唐宋八大家」之一，其詩詞廣為流傳。至於蘇劉義則是南宋將領，曾參與厓門海戰。

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文章授權轉載自《香港01》

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