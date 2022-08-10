羽球世錦賽／戴資穎列第2種子 4強有望再戰陳雨菲

今年羽球世錦賽22日在東京點燃戰火，今天下午舉行抽籤典禮，我國「一姊」戴資穎名列女單第2種子，籤表下半區領銜的小戴首輪輪空，預計8強對戰地主好手奧原希望，4強可能和大陸老對手陳雨菲再碰頭。

世錦賽女單64籤，小戴和頭號種子山口茜、列第3種子的南韓安洗瑩、第4種子陳雨菲等都是首輪輪空，預計前幾輪沒有太大阻礙。我國另名女單代表白馭珀首輪碰世界排名27的泰國猜萬（Phittayaporn Chaiwan），若過頭關，第二輪就要碰泰國「一姊」依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

我國「一哥」周天成列男單第4種子，首輪碰印度普拉提克（Sai Pratheek K.），若能持續過關，有機會和列15種子的我國「羽球王子」王子維8強會師。

小戴去年世錦賽打下追平台將紀錄的亞軍，今年要挑戰再突破名次；小天則要尋求突破「8強魔咒」，挑戰世錦賽獎牌。

東京奧運打下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋世錦賽排第4種子，首輪也輪空，第二輪有機會和自家人李哲輝／楊博軒上演「寶島內戰」。