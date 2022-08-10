聽新聞
test
0:00 / 0:00

多倫多女網／低潮看不到盡頭 大坂直美背傷退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大坂直美在多倫多女網賽初登場，打到第二盤就因背傷選擇退賽。 美聯社
大坂直美在多倫多女網賽初登場，打到第二盤就因背傷選擇退賽。 美聯社

日本網球名將大坂直美的低潮，目前似乎看不到盡頭，今年多倫多女網賽初登場，打到第二盤因背傷選擇退賽，讓愛沙尼亞對手卡妮皮（Kaia Kanepi）前進第二輪。

大坂直美首盤打到「搶7」以6：7（4：7）失守，第二盤才進行3局，她就在局數還沒開張下決定退賽。

握有4座大滿貫金盃的大坂直美表示，剛開賽就感覺背部有些狀況，「儘管我努力想度過這狀況，今天仍無法完賽。我要給卡妮皮肯定，她表現很好，祝福她之後比賽一切都好。」

目前世界排名39的大坂直美，今年曾打進邁阿密女網賽決賽，但敗給現任波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）；邁阿密後她成績每況愈下，法網「一輪遊」，再因阿基里斯腱傷勢缺席溫布頓，上周回歸首站在聖荷西女網賽也只晉級到第二輪，現又遇背傷狀態，低潮看來仍持續。

大坂直美2020年美網完成第2度紐約登頂紀錄，去年則是止步32強；今年賽事將在29日點燃戰火，大坂直美卻在硬地熱身賽遇傷病狀況，美網能否順利參賽打上問號。

大坂直美 美網 斯威雅蒂

延伸閱讀

小威宣布退役 嘆：若我是男人 就不用在家庭與網球間抉擇

網球／小威退休倒數 網壇小將：鼓舞人心的傳奇

網球／決定美網後退休 小威廉絲稱是人生進化

網球／網壇一代天后 小威廉絲宣布今年退休

相關新聞

網球／小威退休倒數 網壇小將：鼓舞人心的傳奇

生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉絲透露計劃高掛球拍，美國18歲網球新星高夫和英國19歲小將拉杜卡努今天將她譽為鼓...

羽球／小戴月底有望重登后座

世界羽聯（BWF）月初開始「校正回歸」世界排名積分，我國羽球一姊戴資穎在昨天公布的最新排名中，距離球后山口茜僅剩168分...

足球／修章程受阻 邱義仁離開足協

中華足球協會在近期召開的會員大會中，配合國體法與國際足球總會（FIFA）討論進行章程修正，不過在受到部分會員反對下無法順...

羽球／排名賽落幕 中租大同3組升甲組

為期10天的第二次全國羽球排名賽今天落幕，新科甲組選手也都出爐，中租大同共有3組選手晉升甲組，國體大和亞柏各有兩組選手，...

網球／金恩盃退越南 中華隊爭季軍

中華隊昨天遭香港隊逆轉，無緣晉級2022金恩盃女網亞大區二級冠軍戰，今天小組賽最後一戰以點數2：1擊敗越南隊，以3勝1敗...

邱義仁辭去足協理事長 綠委嘆既有勢力把持不願改革

中華足球協會在近日召開第12屆第17次理監事會，不過在今天協會卻發出聲明指出，理事長邱義仁因近期章程修正案無法通過，以致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。