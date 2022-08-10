多倫多女網／低潮看不到盡頭 大坂直美背傷退賽

日本網球名將大坂直美的低潮，目前似乎看不到盡頭，今年多倫多女網賽初登場，打到第二盤因背傷選擇退賽，讓愛沙尼亞對手卡妮皮（Kaia Kanepi）前進第二輪。

大坂直美首盤打到「搶7」以6：7（4：7）失守，第二盤才進行3局，她就在局數還沒開張下決定退賽。

握有4座大滿貫金盃的大坂直美表示，剛開賽就感覺背部有些狀況，「儘管我努力想度過這狀況，今天仍無法完賽。我要給卡妮皮肯定，她表現很好，祝福她之後比賽一切都好。」

目前世界排名39的大坂直美，今年曾打進邁阿密女網賽決賽，但敗給現任波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）；邁阿密後她成績每況愈下，法網「一輪遊」，再因阿基里斯腱傷勢缺席溫布頓，上周回歸首站在聖荷西女網賽也只晉級到第二輪，現又遇背傷狀態，低潮看來仍持續。

大坂直美2020年美網完成第2度紐約登頂紀錄，去年則是止步32強；今年賽事將在29日點燃戰火，大坂直美卻在硬地熱身賽遇傷病狀況，美網能否順利參賽打上問號。