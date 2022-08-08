快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／3點橫掃伊朗 中華隊金恩盃開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊亞依在第一點單打以雙蛋完封對手。圖／四維體育推廣教育基金會提供
楊亞依在第一點單打以雙蛋完封對手。圖／四維體育推廣教育基金會提供

聯邦盃改名的金恩盃女網賽亞大區二級賽，今天在吉隆坡點燃戰火，名列頭號種子的中華隊面對從未交手過的伊朗隊，3點「橫掃」開胡，明天將碰首度在金恩盃出賽的寮國隊，預期能搶下連勝。

面對伊朗，中華隊由同樣2度代表國家角逐金恩盃的楊亞依和李珮琪負責前兩點單打，打頭陣的楊亞依每局最多只失2分，直接連拿12局，送15歲對手佐侯里安（Mehraneh Zohourian）兩個「貝果」；接棒的李珮琪也以6：0、6-1輕取WTA排名1921的18歲女將贊賈妮（Fatemeh Alsadat Zanjani），提前拿下勝利。

無關勝負的第三點雙打，30歲的東京奧運國手許絜瑜，搭配以青少年保留名額入選的李羽芸，這組老少配首盤也賞給對手「貝果」，最終輕鬆以以6：0、6：2拍下拍下對手，李羽芸也在金恩盃初體驗拿下勝利。

對於首次參加金恩盃的李羽芸，教練何智仁給予很高評價，他說：「我大概已有一年半沒看她比賽，她的自信增加很多，自信代表著有充分準備。她的發球進步不少，很有變化性，也就是說想發哪就可以發到哪，網前截擊也具有靈活度，只是需要更多的實戰經驗。」

何智仁提到，首戰女將們的狀況仍在調整當中，還沒達到最佳狀態，但全隊向心力十足，目標也明確一致，就是同心協力贏得冠軍，「今天主要是適應場地和比賽的氛圍，我們整體實力在所有球隊中算是很高，士氣也非常高昂。」

中華隊明天出戰寮國，10日要迎戰實力堅強的香港隊，由於香港主力張瑋桓今天經過三盤苦戰才險勝越南對手，第二盤尾聲一度喊出傷停，體力消耗不少，對寶島女將是個利多。何智仁分析說：「第三場對上香港，籤運其實不算太壞，如果循環賽第四場才要對香港，張瑋桓的體力就有機會恢復。」

李珮琪第二點單打只丟1局。圖／四維體育推廣教育基金會提供
李珮琪第二點單打只丟1局。圖／四維體育推廣教育基金會提供

中華隊 許絜瑜

延伸閱讀

網球／金恩盃吉隆坡開戰 中華隊首戰伊朗

U12世界杯／中華隊奪季軍 蔡英文、賴清德祝賀

亞洲盃男排賽／中華首戰不敵巴林 明與中國交手

U12世界盃／犒賞中華小將 辜仲諒霸氣：牛排非請不可

相關新聞

足球／誇張！大陸15歲就踢假球？竟站著不守讓對手逆轉奪冠

昨日在大陸進行的廣東省運會U15男足決賽廣州隊最終以5：3擊敗了清遠隊奪冠，但有網友發布比賽影片，原本3：1領先的清遠隊，在下半場換人後10多分鐘內被進四球，畫面中，明顯領先兩球的清遠隊球員開始不防守

驚！荷蘭高地運動 傳出擲錘比賽砸中路人當場致死

據外媒報導，在荷蘭一個名為爾德羅普(Geldrop)莊園，舉行的一場來自各國好手競技的高地運動會，其中進行的擲錘項目比賽時，不小心砸中一位65歲的路人，一名目擊者女人在場尖叫出來，在經過救護直升機送至

排球／亞洲盃男排賽 中華隊不敵中國 無緣8強

中華男排代表隊今天亞洲盃小組賽出戰擁有身高優勢的中國隊，在0比2落後情況下，展現韌性搶下1局，但未能逆轉，最終以1比3輸...

網球／3點橫掃伊朗 中華隊金恩盃開紅盤

聯邦盃改名的金恩盃女網賽亞大區二級賽，今天在吉隆坡點燃戰火，名列頭號種子的中華隊面對從未交手過的伊朗隊，3點「橫掃」開胡...

NFL／靠喝「死藤水」 羅傑斯連莊MVP

連兩年拿下MVP殊榮的包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）又一次震驚球迷，將自己過去兩個賽季的好表現歸功於...

田徑／余雅倩赴日奪鏈球金牌 返新竹母校勉勵學弟妹

出身新竹縣芎林鄉的鏈球選手余雅倩，今年在日本「2022織田幹雄田徑紀念賽」鏈球項目中，不僅奪得金牌，還打破台灣紀錄，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。