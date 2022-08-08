網球／3點橫掃伊朗 中華隊金恩盃開紅盤

聯邦盃改名的金恩盃女網賽亞大區二級賽，今天在吉隆坡點燃戰火，名列頭號種子的中華隊面對從未交手過的伊朗隊，3點「橫掃」開胡，明天將碰首度在金恩盃出賽的寮國隊，預期能搶下連勝。

面對伊朗，中華隊由同樣2度代表國家角逐金恩盃的楊亞依和李珮琪負責前兩點單打，打頭陣的楊亞依每局最多只失2分，直接連拿12局，送15歲對手佐侯里安（Mehraneh Zohourian）兩個「貝果」；接棒的李珮琪也以6：0、6-1輕取WTA排名1921的18歲女將贊賈妮（Fatemeh Alsadat Zanjani），提前拿下勝利。

無關勝負的第三點雙打，30歲的東京奧運國手許絜瑜，搭配以青少年保留名額入選的李羽芸，這組老少配首盤也賞給對手「貝果」，最終輕鬆以以6：0、6：2拍下拍下對手，李羽芸也在金恩盃初體驗拿下勝利。

對於首次參加金恩盃的李羽芸，教練何智仁給予很高評價，他說：「我大概已有一年半沒看她比賽，她的自信增加很多，自信代表著有充分準備。她的發球進步不少，很有變化性，也就是說想發哪就可以發到哪，網前截擊也具有靈活度，只是需要更多的實戰經驗。」

何智仁提到，首戰女將們的狀況仍在調整當中，還沒達到最佳狀態，但全隊向心力十足，目標也明確一致，就是同心協力贏得冠軍，「今天主要是適應場地和比賽的氛圍，我們整體實力在所有球隊中算是很高，士氣也非常高昂。」