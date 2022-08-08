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驚！荷蘭高地運動 傳出擲錘比賽砸中路人當場致死
據外媒報導，在荷蘭一個名為爾德羅普(Geldrop)莊園，舉行的一場來自各國好手競技的高地運動會，其中進行的擲錘項目比賽時，不小心砸中一位65歲的路人，一名目擊者女人在場尖叫出來，在經過救護直升機送至醫院搶救後仍宣告不治。
這項擲錘比賽是蘇格蘭傳統的運動項目，選手穿著蘇格蘭裙將重達16磅至22磅(約7.2公斤至10公斤)重，帶有棍子的錘子擲出去，方法類似田徑比賽的擲鏈球項目，只不過，鏈條換成了棍子。
目擊者表示，這位65歲路人並非看比賽的觀眾，只是走在賽場籬笆外的路上，並沒有注意到天外飛來橫禍。傳出可能是因為圓形錘頭脫離了棍子飛出，導致這個錘頭飛出賽場外，砸中了路人。
事故發生後，比賽馬上暫停，並進行調查，當地市長也表達對死者哀悼之意。
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