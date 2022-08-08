足球／誇張！大陸15歲就踢假球？竟站著不守讓對手逆轉奪冠

昨日在大陸進行的廣東省運會U15男足決賽廣州隊最終以5：3擊敗了清遠隊奪冠，但有網友發布比賽影片，原本3：1領先的清遠隊，在下半場換人後10多分鐘內被進四球，畫面中，明顯領先兩球的清遠隊球員開始不防守、失誤，加上守門員直接門前球踢給對方前鋒，網友認為踢假球痕跡非常明顯，引發外界關注，甚至衝上熱搜榜熱議，認為15歲就發生踢假球，是相當不可取的行為，這件事於今天終於驚動中國足協，決定要對此事直接展開調查。

此役清遠隊一度以3：1領先，結果接連發生守門員及後衛失誤、場上僅有10人應戰、落後時不進攻等情況，讓比賽瞬間崩盤，最後竟以3:5慘遭逆轉落敗。而在比賽結束後，獲勝的廣州隊隊員在合照中沒有一人流露出勝利的喜悅，只有教練面露喜色，因此網友懷疑應該不是球員的問題，而是教練要球員踢假球。

根據網友爆料，此役的勝負關係到補貼、學籍、球員註冊、公司和足協勾結等等問題，涉嫌存在嚴重的弊端，矛頭直指廣州市足協。

清遠市體育局表示已經關注到了此事，省運會足球競委會正展開調查，官網會公佈後續調查結果，至於廣州市體育局負責人則透露，對此事件暫不知情。

影片來自微博