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田徑／余雅倩赴日奪鏈球金牌 返新竹母校勉勵學弟妹

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鏈球金牌選手余雅倩（左）指導體育班學弟鏈球技巧。圖／縣府提供
鏈球金牌選手余雅倩（左）指導體育班學弟鏈球技巧。圖／縣府提供

出身新竹縣芎林鄉的鏈球選手余雅倩，今年在日本「2022織田幹雄田徑紀念賽」鏈球項目中，不僅奪得金牌，還打破台灣紀錄，今天她返回國中母校勉勵學弟妹，縣長楊文科也親自前往與她會面，表達對體育發展的重視，也盼新竹縣能出更多優秀的運動選手。

余雅倩是在今年4月赴日的比賽中，以64公尺34成績獲得鏈球金牌，雖是第一次出國比賽難免有心理壓力，且比賽當天現場還下起冷雨，但在場上她仍平穩發揮實力，不但刷新台灣全國紀錄，也暫成為亞洲年度排名第1。

余雅倩今天趁著休假返回芎林國中，指導體育班鏈球項目的學弟妹們技巧，身為芎林國中體育班第一屆學生的她，目前仍就讀於國立台灣體育運動大學，但已是台灣鏈球項目的新科紀錄保持人，未來發展可期。

縣府教育局指出，芎林國中體育班成立滿10年，招收田徑、跆拳道與韻律體操項目，歷年來已在田徑項目培育出4名國家代表隊選手。

楊文科今天也特地前往與她會面鼓勵，並頒發5萬元獎勵金給她，更期盼芎林國中體育班的孩子能向余雅倩看齊，期許眾人都能繼續在運動項目發光發熱，新竹縣明年將主辦全中運，期待芎林國中的孩子能在明年比賽場上，將勝利榮耀留在新竹縣。

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