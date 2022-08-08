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高球／PGA溫德漢姆錦標賽 潘政琮身體不適末輪退賽

中央社／ 台北8日電
潘政琮在PGA溫德漢姆錦標賽打完3輪後，因身體不適退出最終輪賽事。 路透
潘政琮在PGA溫德漢姆錦標賽打完3輪後，因身體不適退出最終輪賽事。 路透

台灣旅美高球好手潘政琮在PGA溫德漢姆錦標賽因身體不適，退出最終輪賽事，而韓國選手金周亨在最終輪揮出61桿，4輪合計以低於標準20桿的260桿奪得美巡賽首冠。

溫德漢姆錦標賽為2021-22年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）例行賽的封關戰，在美國北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）舉行，受天候影響，僅部分選手完成第3輪賽事，而最後一天賽程在進行第3輪補賽後，隨即展開最終輪賽事。

潘政琮前2輪分別打出68桿、70桿，第3輪僅射下3鳥，吞下6柏忌，外加1記雙柏忌，以75桿繳卡，3輪累計213桿。

潘政琮後來因出現頭暈、頭疼等身體不適症狀，決定退出最後一回合賽事，先休息一下，備戰接下來的季後賽。

年僅20歲的韓國選手金周亨（Kim Joo-hyung）今天最終輪上演獵鷹秀，還抓下8鳥，僅吞下1柏忌，單日飆出61桿，4輪總桿數共260桿，以5桿的優勢拿下美巡賽生涯首冠，同時也是第二次世界大戰之後第2年輕的美巡賽冠軍，僅次於美國選手史畢斯（Jordan Spieth），而史畢斯當年奪冠年僅19歲。

潘政琮 高爾夫

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