網球／金恩盃吉隆坡開戰 中華隊首戰伊朗

前身是聯邦盃的金恩盃，2022年國際女網賽亞大區二級賽事今天將在馬來西亞首都吉隆坡國家網球中心點燃戰火，中華隊列為頭號種子，和香港、越南、寮國、伊朗分在同組，今天首戰將碰全身長褲長袖加上頭巾的伊朗，首度擔任金恩盃教練的何智仁預計派出楊亞依、李珮琪扛起首役單打重任，年紀整整差一輪的「老少配」許絜瑜和李羽芸負責第三點雙打。

2022金恩盃亞大區二級賽分成A、B兩大組，A組共有包括中華隊、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫10國，比賽再分成兩小組，經小組循環賽後，小組戰績最佳的爭奪晉級2023亞大區一級資格。

賽前評估中，台、港、泰被認為是三強鼎立，中華隊若要奪冠、取得晉級明年亞大區一級門票，勢必要連過香港和泰國這兩關

按照慣例，金恩盃出賽名單中，排名較高的選手將排在第二點，排名次高的打第一點，第三點是雙打。何智仁教練在歡迎晚會結束後召集全體開會，要大家把賽前練習的表現自我評分，共有技術、體能、心理三方面，最後訂出兩原則，排名最高，經驗豐富的李珮琪負責單打，發球強勁、擅長網前搶球的李羽芸負責雙打，其他位置再視三人狀況排入。

國際網總昨天上午舉行領隊會議，中華隊被列為第一種子，全隊無人擁有WTA排名的新加坡出乎意料之外成為第2種子，引起其他國家抗議；擁有本屆最高排名292張瑋恒的香港率先發難，質疑為何新加坡是第二種子？裁判長只依據「過去國家排名」的理由模糊帶過，最終香港和泰國分居第3和第4種子。

中華隊迎戰前還出現小插曲，5日從美國先轉兩城市，再經台北轉機來吉隆坡的許絜瑜，托運行李竟在轉機時遺失，苦等一天半後終於在7日晚間十點半送至下禢旅館，讓她放下心中大石。