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網球／「台日組合」聖荷西居亞 詹皓晴多倫多拚復仇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子打下聖荷西女網賽亞軍。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子打下聖荷西女網賽亞軍。圖／劉雪貞提供

在聖荷西女網賽打進睽違一年半的決賽，我國女網好手詹皓晴今天和日本搭擋青山修子雖沒能笑擁金盃，以5：7、0：6不敵中國大陸組合徐一璠／楊釗煊，但轉戰多倫多馬上有機會復仇。

詹皓晴前一度打進決賽是要回溯到去年2月，當時她和姊姊詹詠然在墨爾本網賽闖最終戰但居亞，前一冠則要回溯到2019年9月泛太平洋網賽；今天面對3月印地安泉女網賽奪冠的大陸組合，台日組合首盤第7局率先破發，但第10局有機會拿下首盤的盤末發球局遭回破，第12局又遭破發，讓大陸組合逆轉搶下首盤。

第二盤台日組合又遭3度破發，讓大陸組合以跨盤連拿9局的強勢姿態帶走金盃。

聖荷西女網賽總獎金75萬7900美金，詹皓晴沒能挑戰生涯第19座WTA雙打金盃，她表示結果雖不如預期，但還是很開心，能迎接久違的獎盃。

台日組合將帶著亞軍獎盃轉戰WTA 1000層級、總獎金269萬7250美金的多倫多女網賽，且馬上有機會「復仇」，因多倫多首輪兩人又是碰徐一璠／楊釗煊，兩組人馬要對決爭16強門票。

詹皓晴

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