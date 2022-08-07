亞洲盃男排賽／中華首戰不敵巴林 明與中國交手

中央社／ 台北7日電
中華隊(白衣)敵巴林。 FIVB ASIA
中華隊(白衣)敵巴林。 FIVB ASIA

中華男排代表隊今天在亞洲盃男排賽小組賽首戰出師不利，首局從領先到被逆轉，後續也未能扭轉戰局，最終以18比25、21比25、16比25不敵巴林，明天將與中國隊交手。

2022年亞洲盃男子排球賽在泰國舉行，11支球隊分成4組，中華與巴林、中國同在D組，將爭取分組前2前進8強的機會，而台灣隊過去最佳成績為第4名。

中華隊此役陣容以企業排球聯賽的選手為主，包括年度得分王吳宗軒、最強雙胞胎劉鴻杰及劉鴻敏、自由球員簡偉倫、舉球員戴儒謙。

中華隊今天首戰出戰巴林，劉鴻杰、劉鴻敏首局輪流發動攻勢，靠著扣球搶分，一度率隊以8比3領先，而巴林隊隨後頻頻靠著攔網得分，趁機反超，中華隊在17比24落後情況下，化解1個局點後發球出界送分，首局以18比25棄守。

兩隊次局前段戰況膠著，巴林隊靠著犀利攻勢取得領先，而台灣隊發球頻出狀況，錯失追分契機，以21比25讓出。

中華隊第3局從開局1比3落後，劉鴻杰率隊反攻，一度以6比5反超，中華隊隨後遭遇亂流，讓巴林趁機以21比13要回領先，劉鴻杰、高偉誠輪流挺身而出靠著強力扣殺搶分，但未能再下一城，最終以16比25落敗。

中華隊首戰輸球後，明天將遭遇到中國隊，面臨背水一戰，想要晉級，勢必得全力搶勝；巴林明天休兵1天，9日再與中國隊交手。

排球 自由球員

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