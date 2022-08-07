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射箭／寒舍集團喜上「眉」梢！修眉開運擠進前四

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
寒舍集團男團魏均珩（左）與蘇于洋（右）相互打氣。圖／中華射箭協會提供
寒舍集團男團魏均珩（左）與蘇于洋（右）相互打氣。圖／中華射箭協會提供

企業射箭聯賽季後賽席次卡位戰白熱化，今天進行例行賽第12輪賽事，原本排名第4的台南射箭隊和第5的寒舍集團正面對決，昨天寒舍集團賽後全員修眉盼「開運」，今天真的以4：1擊敗台南射箭隊，排名「超車」，進入前4名的季後賽席次。

寒舍「一哥」魏均珩表示，今天大家的動作掌握度比昨天好，調整速度快很多，完成今年國際賽的任務後，準備重心回歸聯賽，將自己準備好，在季末加緊腳步，成績上再繼續提升。

目前龍頭新竹市愛山穩扎穩打，今天以4：1力克台中銀行，續保領先。

今天首戰由戰績突飛猛進的協會青年隊出戰新北凱撒，協會青年隊延續昨天的火燙手感，蘇思敏與劉泰言成攻擊箭頭，一路過關斬將，帶領協會青年隊以 4:1 擊敗對手拿下勝利，繼續往龍頭邁進。

蘇思敏提到，賽前教練提醒持弓手的角度會讓箭偏向左下角，熱身時有對此調整，今天才能射出9支10分箭。聯賽設有「十分箭后」，蘇思敏目前暫居第4，她希望今天的9支箭可以縮小和領先者的差距，但重點還是將心情放輕鬆，成績才連帶提升。

今天壓軸戰由新竹市愛山林對決台中銀行，新竹市愛山林展現王者風範，以4：1擊退台中銀行，隨後兩隊進行女團與男團補賽，台中銀行以5：4與5：3拿下兩點，積分上不無小補，以19分與彰化銀行並列第6。

魏均珩

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