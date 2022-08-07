柔道／亞錦賽混合團體賽 台灣無緣爭銅

台灣柔道代表隊今天在柔道亞錦賽混合團體賽敗部復活賽僅靠著連珍羚、張巍逞合力拿下2勝，最終以2比4不敵中國隊，無緣爭銅。

2022年柔道亞錦賽在哈薩克舉行，前3天個人賽結束，「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚各自在男子60公斤量級、女子57公斤量級摘下銅牌，台灣隊今天展開混合團體賽，由連珍羚領軍。

混合團體賽每隊需有6個量級的選手，包括3名女選手和3名男選手，先拿下4個量級勝利的隊伍獲勝，若兩隊同為3勝，則會從比賽量級中抽出其中一個量級，決定勝負。

台灣隊首輪遭遇到烏茲別克以1比4敗下陣來，無緣4強，唯一1勝是由連珍羚靠著招牌三角勒拿下。

台灣隊落入敗部復活賽後，與中國隊爭奪銅牌戰門票，以2比4落敗，無緣爭銅。

不過，連珍羚歷經去年東京奧運失利，這次在亞錦賽個人賽逐漸找回信心和感覺，在混合團體賽出戰中國隊一役中，面對新科亞錦賽女子57公斤量級銀牌，連珍羚在比賽開始不到一分鐘就以三角勒鎖定勝利；台灣柔道好手張巍逞在男子90公斤量級同樣貢獻1勝。

教練劉文等接受中央社訪問時表示，由於出發前有2名選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），未能出征亞錦賽，在混合團體賽男子73公斤以下量級、女子78公斤以上量級只能派輕量級的選手上陣。

劉文等說：「如果我們這次73公斤（以下量級）的選手有來的話，應該還有機會跟中國隊一拚，我覺得我們選手實力也不會差太多。」