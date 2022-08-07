羽球排名賽／投手之子改拿球拍 邱相榤混雙「金」喜

繼承雙親的運動細胞，合庫雙打小將邱相榤第二次排名賽和學姊林筱閔拍出驚奇，兩人從混雙會外賽一路打進會內賽最終戰，今天更上演逆轉勝，以22：24、21：17、21：16拍下第一次排名賽奪亞的中租組合李佳馨／葉宏蔚，寫下搭檔就奪冠紀錄。

排名賽前的台北羽球公開賽才是邱相榤和林筱閔合作第一站，林筱閔透露，和學弟是全新搭檔，加上台北賽前自己確診，且女雙才是主項，賽前完全沒練習過，第一次合拍就是比賽，排名賽繼續搭檔，「能拿到冠軍，真的是沒想過！」

年僅19歲的邱相榤，有190公分的好身材，又有左手持拍優勢，前景看好；他來自運動世家，爸爸邱文聲是前職棒投手，媽媽也學過舞蹈，受雙親影響，他從小就接觸各項運動，小學三年級拿起球拍後就沒再放下，小4歲的弟弟邱紹華今年第一次U17排名賽也拿下男雙亞軍。

從小就主攻雙打，才要升大二的邱相榤過去重心都放男雙，他說：「一直都打雙打，喜歡男雙的快節奏。」這次排名賽他和搭檔楊明哲也從會外賽打進會內，但不像混雙挺進最終戰，「很意外，從沒想過會是混雙先拿冠軍，之前很努力在男雙，混雙贏一場是一場，希望主項（男雙）也能早點拿到排名賽冠軍！」

林筱閔不只混雙打進決賽，和今年開始合作的胡綾芳也打進女雙決賽，且和挑戰排名賽連3冠的中租組合李佳馨／鄧淳薰大戰3局才敗陣，以1冠1亞為排名賽的「驚奇之旅」作結。