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羽球排名賽／「二姊」的對決 交大學霸許玟琪逆轉封后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中租許玟琪（右）和合庫白馭珀（左）分居第二次排名賽冠軍和亞軍。圖／中租羽球隊提供
中租許玟琪（右）和合庫白馭珀（左）分居第二次排名賽冠軍和亞軍。圖／中租羽球隊提供

世界排名只差1位，我國羽球「新二姊」、中租「交大學霸」許玟琪今天和合庫好手白馭珀在第二次全國排名賽女單決賽碰頭，世界排名37的許玟琪克服第二局3：11大幅落後，最終以21：11、21：18逆轉，奪下個人第3座排名賽女單金盃。

目前世界排名38的白馭珀，近年排名都僅次於合庫隊友「一姊」戴資穎，上月底才遭許玟琪「超車」1名，兩人第二次排名賽也沒意外在女單會師，許玟琪透露本來有打滿3局準備，「前面分數拉很開，放開打，一分一分來才追上。」

這已是許玟琪3年來的排名賽第3冠，但她認為每冠都有不同意義，「每個階段的冠軍都有不同感覺，以前是尋求首冠，現在是被衝擊，要去克服壓力。」她補充說，像過去碰大同高中學姊白馭珀，自己也是挑戰者角色，現在自己實力提升，如何運用戰術調動學姊，就是這次決賽的另個挑戰。

世界排名前25的選手就可進入培訓隊保留名單，不需參加排名賽，許玟琪目標也是繼續提升排名，下半年以層級較高賽事為目標的她笑說，現在是BWF超級750系列日本公開賽的備取第2名，希望能補進名單，累積大賽經驗。

排名賽是明年杭州亞運國手選拔依據，從沒參加過國際綜合賽會的許玟琪十分期待有機會的新任務，「如果能打就是人生第一次，去衝擊人生最佳，如果沒打到（個人賽），團體賽就去努力打每一點。」

白馭珀第一次排名賽首戰出局，第二次排名賽必須從會外賽打起，比許玟琪多打兩場比賽的她，昨天4強還是歷經超過80分鐘的3局大戰才出線，今天手腳疲勞都沒完全舒緩的她苦笑說：「手快舉不起來，打完第一局就好累。」

沒把握住第二局前段大幅領先，白馭珀檢討是身體狀況造成失誤增加，她正向說：「吸取經驗，記取教訓，希望下半年國際賽有更好表現。」

許玟琪直落2迎接生涯第3座排名賽冠軍。圖／中租羽球隊提供
許玟琪直落2迎接生涯第3座排名賽冠軍。圖／中租羽球隊提供
許玟琪直落2迎接生涯第3座排名賽冠軍。圖／中租羽球隊提供
許玟琪直落2迎接生涯第3座排名賽冠軍。圖／中租羽球隊提供

許玟琪 羽球 戴資穎

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