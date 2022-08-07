羽球排名賽／跨世代對決退前輩！ 蘇力揚首封王喊不可思議
生涯第二次打進全國羽球排名賽決賽，土銀20歲小將蘇力揚沒再錯失金盃，今天他以21：10、9：21、21：15力退年長10歲的亞柏對手楊智傑，排名賽首冠入袋讓他直喊不可思議。
奪勝剎那跪地仰天慶賀，蘇力揚透露，這陣子遇到瓶頸，原本排名賽最低目標只設定在8強，能打進決賽已超乎預期，「對手年紀偏大，但經驗更好，有做好一定會辛苦的準備。」
蘇力揚提到，今天決賽場的風向和前幾天有些不同，首局位於順風處打得順手，第二局失手後後和自己喊話，「一定要把握順風邊優勢，換場後才更有籌碼，這場關鍵就是有把分數拉開，不然第3局後面打得很煎熬。」
蘇力揚決勝局換場時取得11：3的絕對優勢，但換場後一度被楊智傑追到14：16，穩住陣腳連拿4分才捍衛勝果，最終以21：15迎接個人排名賽首冠。
能頂住決勝局壓力，蘇力揚歸功前半年國際賽受挫的成長，「第一次排名賽完去打國際賽，一直經歷失敗又重來，心態調整更快。」他認為自己心態成長不少，「像第3局被追近就是心理急，但更多是控制好自己情緒，也是自己急了，拚球心態就會出來。」
羽球全國排名賽一年舉辦兩次，今年第二次排名賽也是杭州亞運國手選拔依據，世界排名百名外的蘇力揚笑說亞運對他還「有點遙遠」，能否入選國手順其自然，目標先放在國際賽，下星期就要赴蒙古比賽的他說：「希望像（林）俊易一樣，國際賽有所突破，這也是很大挑戰。」
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