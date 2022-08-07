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網球／逆轉拍下第2種子！ 詹皓晴本季首闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴在聖荷西女網賽打進本季第一場決賽。圖／劉雪貞提供
詹皓晴在聖荷西女網賽打進本季第一場決賽。圖／劉雪貞提供

我國女網好手詹皓晴和日本搭擋青山修子成聖荷西女網賽「種子殺手」，台日組合前一戰扳倒第3種子，成4強唯一非種子組合，今天再演出逆轉勝，力退列第2種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），率先拿到決賽門票。

面對第2種子組合，台日聯軍首盤雖在3度遭破發下以2：6失守，但第二盤挺過「搶7」考驗，以7：6（7：4）扳平盤數，決勝的「超級搶10」更在兩度率先破發下取得5：1領先，最終就以10：3迎接勝利。

詹皓晴前一度打進決賽是要回溯到去年2月，當時她和姊姊詹詠然在墨爾本網賽闖最終戰但居亞，美網前打有機會爭取本季第一冠，有機會終結2019年9月泛太平洋網賽登頂後的「冠軍荒」，尋求生涯第19座WTA雙打金盃。

聖荷西女網賽是美網前熱身賽，詹家姊妹本周分頭出擊，原本能挑戰決賽會師，但姊姊詹詠然8強賽因身體不適退賽，讓今年3月印地安泉女網賽奪冠的中國大陸組合徐一璠／楊釗煊直接晉級4強。

列第4種子的大陸組合今天將和列頭號種子的大陸張帥／俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）爭決賽門票，勝家就是詹皓晴／青山修子的最終戰對手。

詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子在聖荷西女網賽打進決賽。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子在聖荷西女網賽打進決賽。圖／劉雪貞提供

詹皓晴 美網 詹詠然

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