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羽球／葉宏蔚習慣雙線作戰 男雙、混雙都晉決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉宏蔚（後）、蘇敬恒（前）連4次排名賽都打入決賽。圖／中租提供
葉宏蔚（後）、蘇敬恒（前）連4次排名賽都打入決賽。圖／中租提供

中租企業羽球隊23歲的男雙好手葉宏蔚，今天在2022年全國羽球排名賽收穫頗豐，早上跟李佳馨於混雙4強賽以21：15、21：13力退尋求衛冕的合庫組合楊博軒／胡綾芳，下午則和蘇敬恒在男雙4強戰，以21：18、20：22、21：19力退土銀的柏禮維／張課琦，也是葉蘇配合體後連4次排名賽都打入決賽。

來自台中的葉宏蔚國中起就進入台北大同高中國中部展開訓練，曾因慣用手左手有傷，甚至球拍被教練藏起來不准他訓練，這一傷其實讓他的成績平平。

有單打底子的葉宏蔚不僅對球的判斷能力好，且有高度、左手等先天優勢，還是能在雙打打出一片天，並成功取得甲組資格，如今則和年長的蘇敬恒搭配。

葉宏蔚、蘇敬恒去年合作1個月就在第一次排名賽奪冠，以及去年第二次排名賽、今年第一次排名賽也拿亞軍、冠軍，而本季在國際賽則拿下葡萄牙國際系列賽、法國南特國際挑戰賽冠軍及波蘭公開賽、義大利國際賽亞軍。

葉宏蔚、蘇敬恒這次排名賽持續力爭上游，今天3局力克柏禮維／張課琦，完成連4次排名賽都保底決賽的好表現。葉宏蔚透露，近4次排名賽都有對上柏禮維／張課琦，雙方對彼此球路都不陌生，能贏球就是看誰關鍵時刻能減少手上失誤，打出更好表現。

與蘇敬恒合作打出不錯表現，葉宏蔚透露，以前搭學弟或同梯，自己可能要負責關鍵球的處理，現在和經驗豐富的蘇敬恒搭檔，可以更專注在「該做的事情」上，把每一顆球處理更到位。世界排名76的葉宏蔚、蘇敬恒預計排名賽後將著手規劃國際賽行程，預計以超級系列賽為主，盼將世界排名繼續推升。

葉宏蔚目前仍是男雙、混雙兼項，今天早上9點打混雙，下午3點又戰男雙，他笑說，雖然很累，但自己也習慣這樣的作戰方式。

葉宏蔚明天又要繼續一日二戰，他和蘇敬恒將尋求第3座排名賽男雙冠軍，對手是同為中租的江建葦／吳軒毅；葉宏蔚混雙決賽攜手李佳馨，對決合庫的林永晟／林琬清。此外，李佳馨／鄧淳薰將尋求連3次排名賽都封后，今天4強戰以21：15、21：16力克土銀組合張淨惠／楊景惇，明天決賽將卯上合庫的林筱閔／胡綾芳。

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