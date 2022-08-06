快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／經歷兩世代依舊堅持 白馭珀晉決賽不再懷疑人生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
白馭珀闖進排名賽決賽，明天將與「新二姐」中租許玟琪爭冠。圖／合作金庫提供
白馭珀闖進排名賽決賽，明天將與「新二姐」中租許玟琪爭冠。圖／合作金庫提供

已經31歲的合庫女單好手白馭珀，今天在全國羽球排名賽4強，和中租的林湘緹激戰81分鐘，才艱苦的以17：21、21：19、21：13後來居上逆轉勝，連續2天都打滿3局才過關，順利闖進明天的決賽，將碰上台灣的「新二姐」、中租好手許玟琪

身為今年排名賽女單年紀最大的球員，白馭珀透露一度對於羽球路產生質疑，「坐在前往球場的車上，我一直在想，到底為什麼我這個年紀，還要這麼拚，真的有點懷疑人生。但後來轉個念，從小到大都在打羽球，為什麼不給自己再拚一次的機會呢？」

賽前右膝和右腳踝都得綁上一層層厚重的繃帶，又是今年排名賽女單年紀最大的球員，白馭珀露出尷尬又不失禮貌的微笑說：「每個球員心中都有一個奧運夢，我打了一輩子的球，當然很希望能完成這個夢想，依照目前規定，我們有一個小戴在前頭，所以第2女單就一定要擠進世界前16才能打奧運。」

白馭珀目前世界排名第38名，還排在許玟琪的37名之後，「小小白」自己也知道，這條路不好走，「我生涯最佳排名也就是20名，所以這次排名賽，就當作調整用，快點把比賽的感覺找回來，目標還是放在下半年的國際賽，還是要多賺積分才有幫助。」

白馭珀還笑說：「這次排名賽從會外賽打起，已經打了5場比賽，我最近這2年多來，好像還沒有在一周內打這麼多比賽過！」

明天的女單決賽，等於是國內「新二姐」之爭，白馭珀倒是看得很淡：「我還是專注在自己的目標，在國內有更多人競爭也是好事，但都已經打到決賽了，肯定是要拚一下的。」

接下來白馭珀除了參加22日在日本開打的世界羽球錦標賽外，在世錦賽下一周的日本公開賽，目前也是備取一等待候補中。她苦笑說：「以前世界排名夠的時候，是自己可以挑比賽打，現在世界排名掉下去，很多高階的比賽都得等候補，但我把這個情況當作激勵自己的方法，要讓自己快點回到以前，想打什麼比賽就打什麼比賽。」

女雙4強其中一組上演「合庫內戰」，才搭檔出賽4場的林筱閔／胡綾芳，直落2解決許雅晴／林琬清，首度在排名賽闖進決賽。

羽球 許玟琪 世錦賽

延伸閱讀

羽球排名賽／最老女單！白馭珀再拚一回

羽球／BWF修正積分計算 戴資穎被扣800分仍有望重返球后

羽球／戴資穎穩居世界第二 許玟琪排名創生涯最佳

台北羽賽／台灣內戰！戴資穎直落二勝白馭珀 晉級女單4強賽

相關新聞

體操／李智凱再進化 新招爭國際認證

我國體操「鞍馬王子」李智凱，昨天在世錦賽國手選拔賽中做出難度E級的新動作，並獲得15.500分超越東京奧運奪銀牌時的15...

網球／納達爾傷未癒 復出戰棄賽

在日前溫網男單4強賽前因腹部傷勢退賽的西班牙「蠻牛」納達爾，昨宣布退出下周將登場的美網前哨戰蒙特婁網賽羅傑斯盃，原因是腹...

羽球／葉宏蔚習慣雙線作戰 男雙、混雙都晉決賽

中租企業羽球隊23歲的男雙好手葉宏蔚，今天在2022年全國羽球排名賽收穫頗豐，早上跟李佳馨於混雙4強賽以21：15、21...

羽球／經歷兩世代依舊堅持 白馭珀晉決賽不再懷疑人生

已經31歲的合庫女單好手白馭珀，今天在全國羽球排名賽4強，和中租的林湘緹激戰81分鐘，才艱苦的以17：21、21：19、...

伸張身心障學生運動平權 適應體育電影暨攝影賽今頒獎

2022年「愛動，I Do」適應體育微電影暨攝影競賽於今天舉行頒獎典禮，今年共吸引24組微電影、36組攝影作品投稿報名，...

田徑／田協潛優訓練營60人參與 花蓮、草屯移訓20天

中華田徑協會推行多年且成果豐碩的培育潛力優秀選手訓練營（簡稱潛優訓練營），今年共計有60名選手入選，從5日開始至24日將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。