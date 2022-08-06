伸張身心障學生運動平權 適應體育電影暨攝影賽今頒獎

2022年「愛動，I Do」適應體育微電影暨攝影競賽於今天舉行頒獎典禮，今年共吸引24組微電影、36組攝影作品投稿報名，微電影分為「普特融合組」、「愛動行動組」以及「快閃倡議組」，參賽作品充分掌握本屆主題，呈現校園中的適應體育，伸張身心障礙學生的運動平權。

其中「普特融合組」由以樂樂棒為主題的《我們都很棒》拿下特優獎，擔任微電影主角的李浚毅表示，在參與微電影拍攝後，發現自己原來跟班上其他同學能配合得如此融洽，是自己最意外的事，他曾在比賽中敲出全壘打，讓他心裡想：「哇！我這麼厲害，可以去當棒球選手了吧。」

普特融合組的微電影作品，希望呈現普通生和特殊生共融運動的過程與成長，優勝作品《我們都很棒》由桃園市大業國小李浚毅、楊琇伃、王承濬、康羽捷、林宸恩共同拍攝，講述特殊生也能透過參與樂樂棒球，學習何謂團隊運動，甚至帶動隊友們一起成長的最佳典範，全片都為國小學生製作，更是令評審團隊為之驚豔。

愛動行動組以特教班或特教學校的體育活動為主，拿下特優的作品《不怕失敗 只怕放棄》是來自高雄市美濃國小黃宇萱、江旻樺兩位老師攜手合作，透過鏡頭紀錄為了達成特殊生想與同學共同騎單車參加戶外教學的目標，師生積極展開訓練、勇於嘗試的過程。

快閃倡議組藉由30秒短片，以運動平權為核心概念，為宣傳適應體育投出最簡潔有力的快速直球。這組由國立台南特教學校老師陳璽翔所拍攝的《籃特適應》摘下特優，強調透過課程和教具設計，可以讓不同特殊需求的學生都享受好玩的籃球課。

本屆競賽邀請各界專業人士擔任評審委員，由金馬獎編劇楊順清導演、Bravo FM91.3經理吳瑾瑜、大愛電視台節目內容創作中心副總監吳郁玟、崴邦國際目映台北總監吳建勳、翻轉影像導演潘瑋杰、親子天下總編輯陳雅慧和動一動總編輯鄭匡寓等不同領域行家，給予最面面俱到且公正的評比。