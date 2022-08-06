體操／E級難度新動作亮相 李智凱還沒想好如何命名

東京奧運鞍馬銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱今天在世界體操錦標賽國手選拔賽，完美演繹整套全新動作，其中也包括E級難度的新動作，對於未來要如何命名，他笑說：「還沒想好。」

李智凱解釋，新動作是在既有的動作上做延伸，過去也的確沒人做過，而今天他的整套全新動作拿下15.500的高分，他說：「印象中，這個分數應該是平我生涯鞍馬的最高分。」

今天進行的體操世錦賽國手選拔，也是李智凱第1次展示新動作，他解釋，接下來得在國際賽上完整呈現，才能向世界體操總會申請認證，並取得新動作的命名權，至於要如何命名，他笑說：「還沒想好，不過應該會用李智凱做延伸。」

李智凱透露，這個動作，嚴格來說只練了2、3週，加上今天在內，也只是第3次做完整個動作，能夠完成他當然開心，不過他強調：「這是第1次的公開測試，接下來也希望能在國際賽場上呈現。」

對於愛徒今天展示的新動作，台灣體操代表隊總教練林育信很滿意，也表示測試的結果：「非常成功。」

林育信強調，東京奧運結束後，各國選手都在努力嘗試開發新的動作，李智凱當然不能停滯不前，他也希望愛徒能在10月底英國利物浦世錦賽，用這套全新動作吸引大家目光，也讓所有人知道，「鞍馬王子」仍在持續進化中。