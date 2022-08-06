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推動海洋水域計畫 佛光辦理SUP立槳海洋活動體驗營

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動。圖／佛光大學提供
佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動。圖／佛光大學提供

佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動，今天由佛光大學體育中心主任周俊三和同為宜蘭鄉親的水上救生專家教練朱文正共同辦理「推動海洋水域計畫」。

佛光大學為宜蘭縣政府指定之水域活動推廣重點發展學校，自從校長何卓飛上任後，積極推動縣內相關水域活動，帶領佛光大學學生及熱愛海洋活動的宜蘭縣民，於南方澳豆腐岬海域參加SUP立槳海洋活動體驗營。

儘管今年受新冠肺炎疫情影響，打亂國人的生活節奏，但水域安全知能的學習持續推動，以最嚴格的疫情管制措施，於南方澳豆腐岬水域辦理水域運動體驗系列活動，今天豆腐岬活動做好防疫及防溺的「雙防」措施，歡迎喜愛水域活動的鄉親們，可以一起共同體驗sup立槳海洋活動的樂趣。

佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動。圖／佛光大學提供
佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動。圖／佛光大學提供

體育署 周俊三

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