英格蘭女足贏冠軍靠運動內衣 她樂喊：要把這件裱起來！

運動內衣（sports bra）也是英格蘭女足贏歐國盃的功臣！

姬莉（Chloe Kelly）在周日的女子歐國盃決賽加時，為英格蘭攻入致勝一球後脫去球衣，露出運動內衣。有英國大學教授表示，她的團隊在歐國盃前為每位英格蘭女足國腳提供「胸圍處方」，讓她們可以穿上最適合的運動內衣比賽。

樸茨茅夫大學教授華姬菲特（Joanna Wakefield-Scurr）帶領的團隊，以乳房生物力學的角度，在歐國盃前為每位英女國腳度身開出「胸圍處方」，讓她們可以使用最合適的運動內衣，更舒服地比賽。

據她的研究指，適當的運動內衣更可加強運動員的表現。華姬菲特說：「已經有證據指，運動內衣可以提升表現，更舒服，對健康都有益處，所以對女運動員很重要。」去年東京奧運及殘奧前，華姬菲特團隊與英國體育學院合作，為112名英國運動員提供類似的「胸圍處方」。

在華姬菲特的幫助前，大部分奧運運動員都有「戴錯bra」的現象，例如承托力不足，甚至很多人表示乳房不舒服甚至痛楚。不過，她們得到「胸圍處方」戴上合適的運動內衣後，有87%表示有正面效果，有17%更認同提升了運動表現。華姬菲特說：「我們很高興見到，代表運動員注意到，在更換胸圍之後，運動場上的表現有轉變。」

運動內衣主要分為兩類，分別是壓縮式（compression）及包裹式（encapsulation）。壓縮性胸圍會壓平胸部，盡量減少乳房的晃動；至於包裹式就分別在每個罩杯提供支持。「Crop top風格的壓縮式運動內衣，在足球壇十分常見。理論上，可以有效力幫助乳房較細小的運動員，但都有一些混合功能的款式，就像Crop top風格中提供更多的支撐，正是姬莉佩戴的那一款。」華姬菲特說。

英格蘭女足國腳姬莉露出運動內衣慶祝的畫面，引發英國網民關注運動內衣。在該場女子歐國盃決賽後，關鍵字「Nike sports bra」在Google的搜尋量比平時大增近10倍。姬莉表示，她會錶框起這件幫助她贏得冠軍的運動內衣。

姬莉和隊友贏球激動。 美聯社

過去有研究指出，穿不合身的胸圍會導致多項問題，如乳房痛楚、組織鬆弛及皮膚擦傷；如果穿上支撐太差的胸圍，女性跑步時的步幅會縮短多達4厘米，當跑步的距離愈長，這種差距自然愈見明顯。

「我們有些研究證明，佩戴合適的胸圍可以減少上半身的肌肉活動，這意味住你可以維持更長的訓練時間，然後才感到疲勞。」華姬菲特說：「如果你訓練時乳房經常晃動，你需要很努力地運動上半身（不同的肌肉），去嘗試阻止這種晃動。」

在歐國盃前，華姬菲特為英格蘭女足球員提供的乳房及胸圍教育，之後再單對單了解她們對胸圍的需要，以及她們在選擇及佩戴運動內衣上的問題，再為她們度身開出「胸圍處方」。華姬菲特很高興見到，姬莉的慶祝引起大眾對運動內衣的注意，她說：「我們見到運動內衣可以提升舒適度，很可能背後涉及更多的研發，因一些大眾運動品牌都已經投入大量資金去發展。我認為大眾佩戴運動內衣都會有好處，她們可以穿足一日。」

純壓縮式運動內衣由彈性材料製成，將乳房壓平以減少晃動。華姬菲特說：「困難在於乳房不能被壓縮，它不會變小的，胸圍只是將它重新定位在其他地方。」儘管壓縮式運動內衣對胸部細小的女性進行低衝擊運動時可能沒有大問題，但華姬菲特不建議有運動鍛煉習慣的女性使用，她認為包裹式及混合式會較理想，因為罩杯可以為每邊乳房提供支撐。

華姬菲特表示從外表很難分到兩種胸圍，她建議將胸圍從內到外翻出來。「從外看，你通常難以判斷（是否混合式胸圍），但如果你翻過來，你就能夠看到結構，或是一隻罩杯，或是由多塊面板縫合而成的3D形狀。」無論選擇什麼胸圍，試身時都要確保胸圍不會妨礙呼吸，乳房組織不會溢出來。另一個建議是，試身時可以在更衣室內跳躍並擺動手臂，如果感到不適或痛楚，就要換另一件。

運動內衣（Sports Bra）主要可分為多少類型？

運動內衣主要分為兩類，分別是壓縮式（compression）及包裹式（encapsulation）。

合適的運動內衣如何幫助英格蘭女足奪得歐國盃？

運動內衣可以提升表現，更舒服，對健康都有益處，所以對女運動員很重要。

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文章授權轉載自《香港01》