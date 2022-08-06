體操／得分超過東奧銀牌 李智凱完成E級新動作拚認證

以巴黎奧運為備戰目標的我國「鞍馬王子」李智凱，今天在世錦賽國手選拔中完成E級難度的全新動作，並希望在9月份的巴黎挑戰賽中能夠獲得國際認證，甚至是取得以李智凱為名的新動作命名權。

李智凱去年東京奧運拿下鞍馬銀牌，寫下我國體操的新頁，而東京奧運結束後李智凱與教練林育信也持續針對體操新周期進行準備，放眼巴黎奧運金牌。

而儘管李智凱已經靠著日前亞錦賽的表現，保留世錦賽參賽資格，不過在今天舉行的國手選拔賽中，但他仍是上場最終也順利完成E級難度的全新動作，得分15.500分，比起東京奧運奪銀的15.400分還要高，而接下來也將送國際體操總會（FIG）認證。

教練林育信表示，在東京奧運結束後他與李智凱就開始針對體操新周期做準備並增添新元素，在日前的亞錦賽中李智凱也拿出新套路進行比賽只可惜出現失誤，回國後他們也持續修正希望找到最適合李智凱的動作，並在今天的選拔賽中進行嘗試，「今天就有達到預期，裁判也覺得動作都很OK，接下來就是尋求國際認證。」

林育信強調，在今天選拔賽完成新動作後，李智凱在9月將帶著新動作參加巴黎挑戰賽並尋求國際認證，並在10月底於利物浦舉行的世錦賽中再次拿出新套路，放眼巴黎奧運奪下佳績。

林育信直言，在東京奧運後他與李智凱就不斷針對巴黎奧運作準備，也針對新周期加入新元素，這次能夠順利完成新動作確實是振奮人心，「在新周期中如果沒有加入新元素，就會落後其他好手很多，今天成功也希望能夠振奮大家，讓大家知道智凱一直都在進步。」