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網球／不敵兩座大滿貫冠軍 曾俊欣首度男雙之旅4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣／埃切韋里6：3、6：3直落二敗下陣來，首度的ATP男雙之旅無緣決賽。 歐新社
曾俊欣／埃切韋里6：3、6：3直落二敗下陣來，首度的ATP男雙之旅無緣決賽。 歐新社

我國網球一哥曾俊欣今天在卡波聖盧卡斯公開賽男雙4強賽與阿根廷搭擋埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry）攜手，遭遇兩屆大滿貫冠軍巴西前男雙球王米羅（Marcelo Melo）與南非克拉森（Raven Klaasen）的老將組合，最終曾俊欣／埃切韋里6：3、6：3直落二敗下陣來，首度的ATP男雙之旅無緣決賽。

仍在為美網備戰的曾俊欣，本周轉戰在墨西哥舉行的ATP 250卡波聖盧卡斯公開賽，在男單於第二輪止步後，男雙則是與埃切韋里攜手一路晉級，包括在8強賽爆冷擊敗今年溫網冠軍伊布登（Matthew Ebden）／普塞爾（Max Purcell）。

不過今天曾俊欣／埃切韋里再縫強敵，面對38歲曾兩度奪下大滿貫冠軍的巴西前男雙球王米羅，以及曾兩度打進大滿貫決賽的39歲南非老將克拉森，台阿組合也陷入苦戰，在首盤前7局賽事中雙方都未能取得破發機會，不過第8局米羅／克拉森卻連拿4分破發，首盤也以6：3先下一城。

第二盤曾俊欣／埃切韋里試圖展開反擊，在第2局就取得兩次破發機會但都被對手守住，且還在第7局再度被米羅／克拉森破發，第8局曾俊欣／埃切韋里再度獲得2次破發機會，但也未能攻破，最終還在第9局被破發後以6：3敗下陣來。

曾俊欣 美網

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