快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／亞洲短跑崛起引關注 16歲汶頌讓泰國看見新希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
年僅16歲就保有U18世界男子百米紀錄的汶頌，被泰國田協稱讚看見該國的未來希望。 美聯社
年僅16歲就保有U18世界男子百米紀錄的汶頌，被泰國田協稱讚看見該國的未來希望。 美聯社

在日前落幕的世界U20田徑錦標賽男子100公尺決賽，3名亞洲新勢力泰國16歲小將汶頌（Puripol Boonson）、18歲的馬來西亞亞辛（Muhammad Azeem Fahmi）和日本柳田大輝的崛起，已在近日引發國際田總的關注並特別撰文介紹這3名年輕好手，尤其是年僅16歲就保有U18世界男子百米紀錄的汶頌，更被泰國田協稱讚看見該國的未來希望。

今年4月才剛改寫泰國男子100公尺全國紀錄的汶頌，這次世錦賽可說是揚名國際，他在男子100公尺賽事先是跑出10秒09的新U18世界紀錄，並將原紀錄一口氣推進了0.11秒，決賽時更跑出10秒12，以千分之一秒的差距敗給南非選手理查森（Benjamin Richardson），與銅牌擦身而過。

不過汶頌的好表現也讓泰國田協，甚至是整個亞洲看到未來短跑與世界抗衡的新希望，泰國田協秘書長蘇拉朋（Surapong Ariyamongkol ）就說：「我們有很多新的選手竄出，這讓我們對未來充滿希望。他將是一名能夠喚醒泰國田徑的人，他目前正在一步一步接受這件事。」

汶頌透露國小時自己在老師的建議下開始嘗試田徑運動，升上高中後逐漸展露頭角，並且在進入國訓中心後接受更多專業訓練，談到這次與銅牌擦身而過他說：「我一開始感覺不太好，但之後回想就覺得好多了。我希望我的表現能夠激發一些人，讓他們知道只要願意做，機會就會到來。」

而同樣在這次賽事中跑出10秒09的馬來西亞亞辛也說：「我想要向所有人證明，即使是亞洲選手也能夠有好的表現，要知道能有3名亞洲選手晉級決賽，是一件多麽瘋狂的事情。」

田徑 世錦賽

延伸閱讀

泰國夜店大火釀13死、40多傷 總理下令調查事件起因

田徑／糗！不穿內褲參加400米競賽 出現超尷尬一幕結果慘了

田徑／追上母親36年前腳步 女兒1萬公尺破大會紀錄摘金

泰國夜店大火釀13死！火燒屋頂、人群瘋狂逃竄畫面曝光

相關新聞

體操／得分超過東奧銀牌 李智凱完成E級新動作拚認證

以巴黎奧運為備戰目標的我國「鞍馬王子」李智凱，今天在世錦賽國手選拔中完成E級難度的全新動作，並希望在9月份的巴黎挑戰賽中...

網球／不敵兩座大滿貫冠軍 曾俊欣首度男雙之旅4強止步

我國網球一哥曾俊欣今天在卡波聖盧卡斯公開賽男雙4強賽與阿根廷搭擋埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry...

田徑／亞洲短跑崛起引關注 16歲汶頌讓泰國看見新希望

在日前落幕的世界U20田徑錦標賽男子100公尺決賽，3名亞洲新勢力泰國16歲小將汶頌（Puripol Boonson）、...

英格蘭女足贏冠軍靠運動內衣 她樂喊：要把這件裱起來！

姬莉（Chloe Kelly）在周日的女子歐國盃決賽加時，為英格蘭攻入致勝一球後脫去球衣，露出運動內衣。有英國大學教授表示，她的團隊在歐國盃前為每位英格蘭女足國腳提供「胸圍處方」，讓她們可以穿上最適合的運動胸圍比賽。

WTT挑戰賽／不敵張本兄妹 陳思羽混雙摘銀女單4強止步

我國桌球好手陳思羽今天凌晨在WTT突尼斯挑戰賽女單4強賽與混雙金牌戰登場，且兩場比賽都碰上年僅14歲的日本小將張本美和，...

推動海洋水域計畫 佛光辦理SUP立槳海洋活動體驗營

佛光大學執行辦理體育署SUP立槳海洋活動體驗系列活動，今天由佛光大學體育中心主任周俊三和同為宜蘭鄉親的水上救生專家教練朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。