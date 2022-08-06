田徑／亞洲短跑崛起引關注 16歲汶頌讓泰國看見新希望

在日前落幕的世界U20田徑錦標賽男子100公尺決賽，3名亞洲新勢力泰國16歲小將汶頌（Puripol Boonson）、18歲的馬來西亞亞辛（Muhammad Azeem Fahmi）和日本柳田大輝的崛起，已在近日引發國際田總的關注並特別撰文介紹這3名年輕好手，尤其是年僅16歲就保有U18世界男子百米紀錄的汶頌，更被泰國田協稱讚看見該國的未來希望。

今年4月才剛改寫泰國男子100公尺全國紀錄的汶頌，這次世錦賽可說是揚名國際，他在男子100公尺賽事先是跑出10秒09的新U18世界紀錄，並將原紀錄一口氣推進了0.11秒，決賽時更跑出10秒12，以千分之一秒的差距敗給南非選手理查森（Benjamin Richardson），與銅牌擦身而過。

不過汶頌的好表現也讓泰國田協，甚至是整個亞洲看到未來短跑與世界抗衡的新希望，泰國田協秘書長蘇拉朋（Surapong Ariyamongkol ）就說：「我們有很多新的選手竄出，這讓我們對未來充滿希望。他將是一名能夠喚醒泰國田徑的人，他目前正在一步一步接受這件事。」

汶頌透露國小時自己在老師的建議下開始嘗試田徑運動，升上高中後逐漸展露頭角，並且在進入國訓中心後接受更多專業訓練，談到這次與銅牌擦身而過他說：「我一開始感覺不太好，但之後回想就覺得好多了。我希望我的表現能夠激發一些人，讓他們知道只要願意做，機會就會到來。」

而同樣在這次賽事中跑出10秒09的馬來西亞亞辛也說：「我想要向所有人證明，即使是亞洲選手也能夠有好的表現，要知道能有3名亞洲選手晉級決賽，是一件多麽瘋狂的事情。」