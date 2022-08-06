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拔河／世運會奪金的那天 4年前恰是郭昇的人生低點

中央社／ 台北6日電
拔河代表隊總教練郭昇（左）坐在景美女中訓練場邊，宏亮的鞭策傳入選手耳裡，激勵選手拼命操練。 中央社
拔河代表隊總教練郭昇（左）坐在景美女中訓練場邊，宏亮的鞭策傳入選手耳裡，激勵選手拼命操練。 中央社

4年前醫師宣布，郭昇下半輩子恐怕只能躺在病床上；4年後郭昇站在河道旁，看著拔河子弟兵在伯明罕世界運動會風光摘金、完成5連霸。郭昇說：「這天是我新生的日子。」

台灣女子拔河代表隊在台灣時間7月16日凌晨，在美國伯明罕世界運動會拔河女子540公斤級，以7連勝霸氣奪金，這也是台灣代表團本屆世運會唯一的金牌。

激情過後，拔河代表隊總教練郭昇回憶起一路走來的點點滴滴，他不禁流下男兒淚，因為4年前這一天，一場車禍改變了他的人生。

郭昇是景美女中拔河隊教練，也是世界運動會拔河代表隊的總教練，平時的他酷愛運動，4年前的同一天，也就是2018年7月16日，他騎著單車攻上武嶺，卻被酒駕的小貨車撞成重傷，這一撞，他用了1個星期才醒來。

當他睜開眼，映入眼簾的是潔白的天花板，但他全身都動不了，而醫生卻帶來更壞的消息，告訴他可能下半輩子都要待在病床上，因為他癱瘓了。

「我沒辦法接受這樣的自己。」郭昇承認，當他得知這個消息，完全沒辦法接受，不過身旁的妻子王柔鈞卻說：「我相信他一定會站起來，只是時間長短的問題。」

短短1個半月，郭昇在旁人的輔助和輔具協助下，成功站立了短短1分鐘，這過去對他來說再簡單不過的事，現在卻可能是醫學上的奇蹟。那一天郭昇至今仍記憶猶新：「那天是9月1號。」

拔河代表隊總教練郭昇坐在景美女中訓練場邊，專注並嚴格地盯著選手的訓練。 中央社
拔河代表隊總教練郭昇坐在景美女中訓練場邊，專注並嚴格地盯著選手的訓練。 中央社

在醫院待了10個月，郭昇一邊流淚，一邊接受治療和復健，總算能透過助行器緩慢短暫行走，他卻不想出院，因為他不想讓大家看到自己的狀況：「當時我很自卑，如果不是老婆倒下，我可能一輩子住在醫院裡。」

郭昇出車禍後，王柔鈞一人身兼3職，除了要上班，還得身兼看護、照顧小孩，維持了10個月，她病倒進了急診室，這才讓郭昇驚覺，原來老婆一直都在苦撐。

另一方面，景美女中也希望郭昇重新回來執教，他想了想，總算鼓起勇氣，跨出重返人群的第1步。

王柔鈞透露，她和老公大學就相識，「一直以來，他都是強者的形象，所以我相信，他一定會回來。」

「我剛回到學校，一直覺得選手看我的眼光很奇怪。」郭昇承認，當時自卑心仍在作祟，所以訓練時不再鐵血，反而刻意展現柔情，這讓資深選手覺得有些不適應，主動和他溝通，才打開他的心結。

拔河代表隊總教練郭昇（右）在妻子王柔鈞（左）攙扶下可以自由行走。 中央社
拔河代表隊總教練郭昇（右）在妻子王柔鈞（左）攙扶下可以自由行走。 中央社

今年世運會，郭昇也曾一度質疑，自己是不是不行了，而子弟兵脖子上亮澄澄的金牌給了他解答。郭昇說：「拔河給了我生活的重心、給了我目標，這面金牌，更帶給我們很多的正能量。」

王柔鈞則感謝拔河，給了他先生繼續走出來的動力，她柔聲地說：「還好有拔河，這一條繩子把我們全部都繫在一起。」

世運會

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