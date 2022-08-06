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WTT挑戰賽／不敵張本兄妹 陳思羽混雙摘銀女單4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新(左2)，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和(右2)，名列亞軍。 截圖自WTT官網
台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新(左2)，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和(右2)，名列亞軍。 截圖自WTT官網

我國桌球好手陳思羽今天凌晨在WTT突尼斯挑戰賽女單4強賽與混雙金牌戰登場，且兩場比賽都碰上年僅14歲的日本小將張本美和，最終混雙金牌戰以11：9、8：11、11：9、10：12、6：11惜敗，女單4強賽也以局數1：4敗下陣來，不過仍創下近期個人最佳表現。

月初剛過29歲生日的陳思羽，本周征戰WTT突尼斯挑戰賽在單打與混雙賽事一路晉級，其中女單8強賽面對老對手日本石川佳純，順利中止對戰5連敗後挺進到4強賽，並在今天凌晨遭遇年僅14歲的張本美和。

張本美和是有日本「桌球神童」之稱的張本智和的妹妹，目前女單世界排名已經來到第66名，被視為日本桌球界的明日之星，而今天也是她生涯首度與世界排名第32名的陳思羽交手，最終陳思羽就以11：13、9：11、5：11、11：9、12：14敗下陣來，不過也是繼3月份的卡達挑戰賽後再度挺進到單打4強賽。

在單打賽事落幕後，陳思羽隨即與馮翊新搭擋出戰混雙金牌戰，對手則是首度合拍的張本智和／張本美和兄妹檔，而台灣組合在前三局打完先拿下2局聽牌後，接下來卻遭到兄妹檔的強烈反撲，先是在第4局於落後的情況下以12：10逆轉拿下，決勝局再以11：6勝出，逆轉搶下金牌。

陳思羽混雙決賽惜敗奪銀，女單則止步四強，仍創下近期個人最佳表現。 新華社
陳思羽混雙決賽惜敗奪銀，女單則止步四強，仍創下近期個人最佳表現。 新華社

陳思羽 桌球

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