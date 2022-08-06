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WTT挑戰賽／惜敗日本怪物兄妹 陳思羽、馮翊新混雙摘銀

中央社／ 台北6日電
台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和，名列亞軍。 新華社
台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和，名列亞軍。 新華社

台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和，名列亞軍。

陳思羽在這次WTT挑戰賽突尼斯站戰績彪炳，除與馮翊新的混雙勇闖冠軍賽，女單也成功闖進4強，而與黃郁雯的女雙則止步8強，也是這一站表現最佳的台灣球員。

現年19歲的張本智和父母親都是中國人，2014年他與家人一同歸化日本，2018年他以14歲之姿拿下全日本桌球錦標賽冠軍，成為日本史上最年輕的全國冠軍，也有「怪物」的稱號。

而胞妹張本美和也不遑多讓，目前年僅14歲，就在WTT挑戰賽突尼斯站女單4強擊敗陳思羽、打進決賽，混雙則與哥哥聯手奪冠。

今天混雙決賽，陳思羽與馮翊新的台灣組合，前兩局打完以11比9、8比11扯平，第3局台灣組合在9比9平手僵局時連搶2分，以11比9拿下，局數再次超前。

取得聽牌優勢的台灣組合，第4局一度以7比6握有微幅領先，無奈接下來陷入亂流，一口氣連丟4分，雖然兩人很快回穩，重新追平比分，卻在10比10之際又連失2分，以10比12讓出，戰局再被扳平。

決勝局台灣組合全力搶攻，拉出5比2攻勢開局，一度握有3分領先，可惜卻沒能守成，在6比5領先時連丟6分，反以6比11讓出，也痛失冠軍。

至於女單方面，陳思羽在4強同樣遭遇14歲的張本美和，而歷經50分鐘激戰，她以1比4不敵對手止步4強。

台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新(左2)，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和(右2)，名列亞軍。 截圖自WTT官網
台灣桌球好手陳思羽與小將馮翊新(左2)，今天凌晨在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站混雙決賽，以2比3不敵日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和(右2)，名列亞軍。 截圖自WTT官網

陳思羽 桌球 黃郁

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