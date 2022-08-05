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羽球排名賽／中租林湘緹女單晉4強 男雙4強搶占3席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「楊肉盧」楊博涵（左）／盧敬堯（右）排名戰以賽代訓，備戰世錦賽。圖／中租提供
「楊肉盧」楊博涵（左）／盧敬堯（右）排名戰以賽代訓，備戰世錦賽。圖／中租提供

振臂吼出來，中租北市大選手林湘緹在2022年第二次全國羽球排名賽，女甲單八強戰以19：21、21：14、21：13擊退台電基中小將王郁曦，去年林湘緹在第一次排名賽首度贏得后冠，這次傷癒歸來，她期許修正心態，一場、一場慢慢來。

「前陣子左手指受傷，出國也比較晚。」林湘緹今年5月在斯洛維尼亞國際賽贏得個人第一座國際賽冠軍，接續奧地利公開賽跟丹麥大師賽都闖進四強，世界排名重回至百名內，來到第93位。

23歲的林湘緹為少見的左手持拍，擁有不錯的身材優勢，中租羽球隊教練洪詩涵指出子弟兵體能跟跑動也很出色，差別在於心態，很多時候會因為連續失分，造成打法被動保守，情緒跟著掉下來，影響場上發揮。

洪詩涵覺得林湘緹過去個性比較容易悶著，不太會抒發出來，但像排名賽這場落後時，會把那股氣勢吼出來，連續失分時，懂得放慢節奏、緩和情緒，或者適時鼓舞自己，心態成長許多，「這趟去歐洲，打了6站，一直鼓勵著她，場上一定要喊出來，心態逐漸改進，積極度打出來，整體已經進步不少。」

林湘緹同樣為中租球隊寄予厚望的新生代女單，她表示身為球員，要做好自身本分，努力訓練，在場上拚搏，才不辜負大家期望，「我知道自己的自信心很不足，所以很感謝大家都會一直鼓勵我，常常告訴我，讓我知道，明明是做得到，不可以對自己沒信心。」

男雙方面，大會頭號種子代表中租企業的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，在8強戰以21：8、7：21與21：13驚險擊退資深前輩搭檔方介民和王家閔，楊博涵認為兩人這次決定打排名賽，主要希望以賽代訓，備戰月中的日本東京世錦賽

楊博涵覺得從上個月台北羽球公開賽到本次排名賽，都出現太急躁的問題，造成一下子失分過多，盧敬堯同樣表示教練已經有叮嚀，但不自覺還是想加快速度，去擊倒對手，兩人坦言要重整情緒，來應對這狀況。

中租北市大江建葦／吳軒毅以21：19、21：23、21：17擊敗土銀北市大好手李芳任／李芳至，以及中租組合葉宏蔚／蘇敬恒同樣以2：1擊敗土銀北市大搭檔的陳政寬／陳勝發，男雙四強部分中租搶下三席。

羽球 世錦賽

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