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羽球排名賽／合庫拆夥第一女雙 兩組人馬擦出不同火花

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
合庫羽球隊女雙許雅晴／林琬清明天將與林筱閔／胡綾芳爭奪決賽門票。圖／合庫隊提供
合庫羽球隊女雙許雅晴／林琬清明天將與林筱閔／胡綾芳爭奪決賽門票。圖／合庫隊提供

合庫羽球隊女雙許雅晴和林琬清，在2022年第二次全國羽球排名賽，首輪以21：8、21：17直落二擊敗中租大同杜宜宸／陳星羽，今天迎戰亞柏太報吳玓蓉／梁庭瑜鏖戰三局，最終以14：21、21：17、21：14闖進4強，明天上演合庫內戰，與林筱閔／胡綾芳爭奪決賽門票。

今年初在合庫球團的安排下，原本台灣第一女雙許雅晴／胡綾芳拆夥，許雅晴改與林琬清，胡綾芳則搭配林筱閔，組成全新女雙組合，希望能有更好的表現。熬過陣痛期，其中許雅晴和林琬清合作不到半年，便在國際賽上小有收穫，透過每一場比賽的累積與磨合，她們也越來越合拍。

合庫教練團表示，當時考量未來性，與許雅晴／胡綾芳溝通後，讓兩人另起爐灶，經過磨合期，各自的組合都有新的開始，產生不錯的火花刺激。

面對大自己四歲的學姐許雅晴，林琬清坦言，因為之前的搭檔是學妹，在溝通方面比較沒有太多顧慮，這次與學姐許雅晴合作，一開始講話會有點綁手綁腳，不敢說得太直接。中間也有遇過想法不同時候，不過兩人都願意去嘗試對方的打法，一起找出最好、最適合團隊的風格。

許雅晴說：「學姐學妹搭配容易遇到小的不敢和大的溝通的問題，自己身為學姐也希望學妹不要有顧慮，能夠互相溝通，透過時間磨合也會越來越好。」她認為目前兩人磨合狀況還不錯，自己的平抽、軟球較不擅長，林琬清能很好的彌補這一塊，讓她專注在後排攻擊，兩人優缺點能互補。

林琬清／許雅晴成為搭檔後，在今年5月的優霸盃女子團體賽首度登上國際賽舞台，之後遞補參與泰國公開賽，首輪遺憾落敗，緊接前進義大利國際賽、德國波恩國際賽連續摘下兩座冠軍，並在法國南特國際挑戰賽獲得亞軍。許雅晴表示，雖然不是在大比賽獲得名次，但是通過比賽能磨合默契以及培養經驗，最重要的是累積信心，並從中找到問題解決，才能更進步。

林琬清表示，國際賽的前兩站，因為賽事層級較高，兩人也還磨合當中，並沒有發揮好，為了迎戰國際賽，她們積極改變打法，在後面三站也有收穫效果，她說：「學姐有比較多的國際賽經驗，她會跟我分享遇到各種狀況要怎麼打，我們互相學習，一起進步。」

今年的第一次全國排名賽中，林琬清／許雅晴當時剛合拍就摘下女雙第三名，經過國際賽的洗禮，並帶回不錯成績，兩人也希望在排名賽發揮水準，許雅晴表示，當然會希望能拿下更好的名次，不過不希望因此造成壓力，明日面對同球團隊友，姊妹爬山，各自努力。

羽球

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