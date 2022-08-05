WTT挑戰賽／中止對戰石川佳純5連敗 陳思羽挺進4強

WTT突尼斯挑戰賽我國好手陳思羽今天在女單8強賽遭遇世界排名第9名的日本好手石川佳純，最終以11：9、8：11、11：9、11：6勝出，挺進到明天凌晨的女單4強賽。

世界排名第32名的陳思羽，生涯與同年齡的石川佳純已有過16次交手紀錄，可說是從青年層級賽事就一路對決，不過陳思羽過去僅從石川佳純手中拿下過3勝，近期還處在對戰5連敗。

最近一次交手已經是2019年奧地利公開賽的陳思羽與石川佳純，今天再度在WTT突尼斯挑戰賽女單8強賽碰頭，而這次陳思羽也展現極佳的韌性，在前兩局雙方各下一局後，後兩局陳思羽就穩住陣腳連拿兩局關門，中止對戰5連敗並且挺進到4強賽。

至於我國「桌球教父」莊智淵與陳建安今天則是在男雙4強賽遭遇中國大陸趙子豪／薛飛，最終遭對手以11：7、11：7、11：6直落三擊退，無緣爭冠。