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網球／詹皓晴、青山修子聯手闖關 聖荷西賽晉級4強

中央社／ 台北5日電
詹皓晴、青山修子在聖荷西網賽出賽。 詹皓晴提供
詹皓晴、青山修子在聖荷西網賽出賽。 詹皓晴提供

台灣女子網球雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子，今天在聖荷西女網賽女雙8強，以6比3、6比3擊敗大會第3種子、柯拉芙琪珂與舒由絲這組「美荷聯軍」，挺進4強。

詹皓晴與青山修子這組「台日組合」，今年從邁阿密網賽開始聯手，曾先後在斯圖加特與諾丁漢闖進4強，今天兩人扳倒強敵柯拉芙琪珂（DesiraeKrawczyk）與荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs），是本季第3度跨進4強門內。

值得一提的是，美國雙打好手柯拉芙琪珂本季戰績豐碩，除在溫布頓網球錦標賽拿下混雙冠軍，4月底在德國斯圖加特也曾和舒由絲聯手摘冠，是不折不扣的雙打好手。

而詹皓晴年初曾一度和舒由絲聯手，不過兩人似乎不太「合拍」，僅打了杜拜與杜哈2站，都是首輪出局，也結束合作關係。

今天兩組人馬碰頭，開局雙方以2比2打平，接下來「台日組合」先破再保，一口氣連拿2局取得超前，加上第9局再次攻破對手發球局，先以6比3拿下。

次盤「台日組合」火力更猛，前5局打完就兩度破發，最多握有4比1大幅領先優勢，在一路領先的情況下，最終再以6比3拿下，順利打進4強。

詹皓晴 溫布頓

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