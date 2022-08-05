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賽跑選手頻抓褲襠「那話兒滑出」 比賽墊底竟是沒穿內褲惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
諾尼諾比賽時沒有穿內褲，導致賽跑成績墊底。圖／取自外媒
諾尼諾比賽時沒有穿內褲，導致賽跑成績墊底。圖／取自外媒

2022年世界田徑U20錦標賽日前開辦，義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）參加400公尺賽跑，卻因為沒有穿內褲，導致生殖器不斷滑出褲襠，他只好頻頻伸手調整，原本開跑領先的他，因此淪為最後一名，影片也在網上瘋傳。

根據《LAD BIBLE》報導指出，18歲的諾尼諾至哥倫比亞卡利參加2022年世界田徑U20錦標賽，他在開跑後領先，並在彎道超過其他兩名選手，然而在賽跑途中，他卻不斷伸手調整褲襠，最終的衝刺階段速度也明顯放慢，頻頻抓著胯下，最後以51分57秒的成績墊底。

諾尼諾比賽時沒有穿內褲，導致賽跑成績墊底。圖／取自外媒
諾尼諾比賽時沒有穿內褲，導致賽跑成績墊底。圖／取自外媒

西班牙媒體指出，諾尼諾比賽時沒有穿內褲，才導致生殖器不斷滑出褲襠，體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）在推特上揭露此事，他直言「諾尼諾真的把陰莖掏出了」。

諾尼諾也在Instagram上發文表示，這次表現失常確實與褲子有關，他正試圖對此一笑置之，很感謝有家人朋友陪伴他克服此事。

義大利 陰莖 Instagram 體育

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