賽跑選手頻抓褲襠「那話兒滑出」 比賽墊底竟是沒穿內褲惹禍

由國際田徑總會舉辦世界U20田徑賽在8月1日起在哥倫比亞卡利進行六天的競技，來自世界各地最高頂尖的青年好手齊聚一堂爭取獎牌榮耀，不料，在男子十項比賽出現超尷尬的場面，在進入400公尺比賽時，一名18歲

2022-08-05 16:31