柔道亞錦賽／再度敗給金源鎮不甘心 楊勇緯放眼世錦賽

我國「柔道男神」楊勇緯昨天在哈薩克舉行的柔道亞洲錦標賽首日賽程中，於男子60公斤級賽事中出賽，雖在4強戰敗給南韓勁敵金源鎮無緣決賽爭金，但仍在銅牌戰中擊敗蒙古選手，成功奪得銅牌，賽後他也直言確實蠻不甘心，但也將從中找到改進的地方。

昨天銅牌戰楊勇緯面對蒙古選手，雙方一路鑿戰到黃金得分制，最終楊勇緯以背負落取得半勝，帶走勝利並奪得銅牌。回顧這次比賽過程，對於在4強賽再度敗給金源鎮，楊勇緯坦言：「確實蠻不甘心的，但經過每次的對戰也會慢慢找到要改進的地方。」

加上亞運會延期，這次在準備亞錦賽上也比較匆促，但楊勇緯表示，過程中盡量做到自己能做的範圍就是最好的狀態，「這會成為我人生的墊腳石，繼續往下一個目標前進。」

接下來還有三天賽事，中華柔道代表隊仍有多位選手參加個人賽外，也會參加團體賽，楊勇緯也在賽後向所有為中華柔道隊加油的人們表達感謝：「謝謝大家這麼關注柔道，讓柔道運動越來越好，讓我覺得已經不是以前那種孤軍奮戰的感覺，而是擁有滿滿的後盾，最後真的帶著感恩的心收下這面銅牌，期待自己更好。」

結束亞錦賽之後，楊勇緯將返國持續投入訓練，全力備戰今年度個人的重點目標賽事10月6日至10月12日於烏茲別克首都塔什干舉辦的世界錦標賽，同時也是IJF世界巡迴賽中強度最高的大賽，各國頂尖好手都將齊聚一堂。 本次將是楊勇緯第三度參賽，2018年初登場止步64強、2019年則獲得第7名。經過近年賽事中的成長磨練，以及奧運舞台的經驗之後，期待以更成熟的心態和技術創造佳績。