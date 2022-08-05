快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柔道亞錦賽／再度敗給金源鎮不甘心 楊勇緯放眼世錦賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯在亞錦賽拿下銅牌後，將持續為世錦賽備戰。圖／傳動數位整合行銷提供
楊勇緯在亞錦賽拿下銅牌後，將持續為世錦賽備戰。圖／傳動數位整合行銷提供

我國「柔道男神」楊勇緯昨天在哈薩克舉行的柔道亞洲錦標賽首日賽程中，於男子60公斤級賽事中出賽，雖在4強戰敗給南韓勁敵金源鎮無緣決賽爭金，但仍在銅牌戰中擊敗蒙古選手，成功奪得銅牌，賽後他也直言確實蠻不甘心，但也將從中找到改進的地方。

昨天銅牌戰楊勇緯面對蒙古選手，雙方一路鑿戰到黃金得分制，最終楊勇緯以背負落取得半勝，帶走勝利並奪得銅牌。回顧這次比賽過程，對於在4強賽再度敗給金源鎮，楊勇緯坦言：「確實蠻不甘心的，但經過每次的對戰也會慢慢找到要改進的地方。」

加上亞運會延期，這次在準備亞錦賽上也比較匆促，但楊勇緯表示，過程中盡量做到自己能做的範圍就是最好的狀態，「這會成為我人生的墊腳石，繼續往下一個目標前進。」

接下來還有三天賽事，中華柔道代表隊仍有多位選手參加個人賽外，也會參加團體賽，楊勇緯也在賽後向所有為中華柔道隊加油的人們表達感謝：「謝謝大家這麼關注柔道，讓柔道運動越來越好，讓我覺得已經不是以前那種孤軍奮戰的感覺，而是擁有滿滿的後盾，最後真的帶著感恩的心收下這面銅牌，期待自己更好。」

結束亞錦賽之後，楊勇緯將返國持續投入訓練，全力備戰今年度個人的重點目標賽事10月6日至10月12日於烏茲別克首都塔什干舉辦的世界錦標賽，同時也是IJF世界巡迴賽中強度最高的大賽，各國頂尖好手都將齊聚一堂。  本次將是楊勇緯第三度參賽，2018年初登場止步64強、2019年則獲得第7名。經過近年賽事中的成長磨練，以及奧運舞台的經驗之後，期待以更成熟的心態和技術創造佳績。

楊勇緯 亞運

延伸閱讀

全國柔道賽雲林小將傳捷報 兄弟檔虎虎生風雙雙奪金

柔道亞錦賽／首日就傳捷報 連珍羚、楊勇緯「銅」慶

柔道亞錦賽／東奧失利後再返頒獎台 連珍羚吐露心情

柔道亞錦賽／柔道女王奪銅！連珍羚收穫第6面獎牌

相關新聞

田徑／糗！不穿內褲參加400米競賽 出現超尷尬一幕結果慘了

由國際田徑總會舉辦世界U20田徑賽在8月1日起在哥倫比亞卡利進行六天的競技，來自世界各地最高頂尖的青年好手齊聚一堂爭取獎牌榮耀，不料，在男子十項比賽出現超尷尬的場面，在進入400公尺比賽時，一名18歲

羽球排名賽／中租林湘緹女單晉4強 男雙4強搶占3席

振臂吼出來，中租北市大選手林湘緹在2022年第二次全國羽球排名賽，女甲單八強戰以19：21、21：14、21：13擊退台...

羽球排名賽／合庫拆夥第一女雙 兩組人馬擦出不同火花

合庫羽球隊女雙許雅晴和林琬清，在2022年第二次全國羽球排名賽，首輪以21：8、21：17直落二擊敗中租大同杜宜宸／陳星...

WTT挑戰賽／中止對戰石川佳純5連敗 陳思羽挺進4強

WTT突尼斯挑戰賽我國好手陳思羽今天在女單8強賽遭遇世界排名第9名的日本好手石川佳純，最終以11：9、8：11、11：9...

網球／詹皓晴、青山修子聯手闖關 聖荷西賽晉級4強

台灣女子網球雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子，今天在聖荷西女網賽女雙8強，以6比3、6比3擊敗大會第3種子、柯拉芙琪珂與...

賽跑選手頻抓褲襠「那話兒滑出」 比賽墊底竟是沒穿內褲惹禍

2022年世界田徑U20錦標賽日前開辦，義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）參加400公尺賽跑，卻因為沒有穿內褲，導致生殖器不斷滑出褲襠，他只好頻頻伸手調整，原本開跑領先的他，因此淪為最後一名，影片也在網上瘋傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。