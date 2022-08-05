桌球／WTT挑戰賽退德國組合 陳思羽、馮翊新明混雙爭金

WTT突尼斯挑戰賽我國好手陳思羽／馮翊新今天凌晨在混雙4強賽遭遇德國好手麥斯納（Cedric Meissner）／Wan Yuan（音譯：萬圓），最終以11：5、11：4、8：11、11：7勝出，搶下明天與日本組合張本智和／張本美和爭金的門票。

有日本桌球神童之稱的張本智和與年僅14歲的妹妹張本美和，父母過去都曾為中國大陸四川省桌球隊效力，母親張凌更曾是國家一隊球員，並在1998年與丈夫張宇一同轉往日本擔任俱樂部桌球教練。

而從小在日本出生與長大的張本智和與張本美和，在2014年也跟隨父親歸化為日本籍，並將原本的姓氏張改為張本，成為日本桌球界的明日之星，其中哥哥張本智和的男單最高排名曾來到世界第3名。

除了混雙賽事外，我國今天還有多組人馬將要登場，包括陳思羽將在女單8強賽面對日本石川佳純，鄭怡靜則將遭遇日本長崎美柚，男單8強賽廖振珽則將對上巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano），莊智淵／陳建安則將在男雙4強賽碰上大陸趙子豪／薛飛。