網球／爆冷拍落溫網冠軍 曾俊欣挺進ATP男雙4強賽

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP250的洛斯卡沃斯網賽男雙8強賽，與阿根廷搭擋埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry）碰上日前溫網剛拿大滿貫男雙冠軍的澳洲組合伊布登（Matthew Ebden）／普塞爾（Max Purcell），最終爆冷以7：6（7：3）、6：3直落二晉級4強，生涯首度挺進到ATP男雙4強賽。

持續為美網進行備戰的曾俊欣，本周轉戰在墨西哥舉行的ATP250的洛斯卡沃斯網賽，在男單第二輪敗給第三種子的英國新一哥諾里（Cameron Norrie）後，男雙賽場則是與阿根廷搭擋埃切韋里持續進擊。

在今天的8強賽，曾俊欣／埃切韋里遭遇強敵男雙第二種子的伊布登／普塞爾，這對澳洲組合今年在大滿貫男雙賽場繳出亮眼佳績，包括在澳網闖進到決賽，溫網更是攜手拿下冠軍。

不過面對強敵，曾俊欣／埃切韋里今天也展現極佳任性，在首盤雙方前12局都成功保發的情況下，於搶七局頂住壓力以7：3辛苦攻下首盤，第二盤台阿組合也乘勝追擊，在第6局完成本場比賽第1次破發後，第9局更在自己的發球局中於第二個賽末點拿下勝利，順利搶下4強賽門票，而這也是曾俊欣生涯首度挺進到ATP巡迴賽的男雙4強賽。

而接下來的4強賽曾俊欣／埃切韋里也將碰上南非克拉森（Raven Klaasen）／巴西前男雙球王米羅（Marcelo Melo）的組合，力拚爭冠機會。