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柔道亞錦賽／東奧失利後再返頒獎台 連珍羚吐露心情

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
連珍羚。圖／承筠行銷事業有限公司提供
連珍羚。圖／承筠行銷事業有限公司提供

經歷東京奧運提前出局的低潮，我國「柔道女王」連珍羚今天重返國際賽頒獎台，她在哈薩克舉行的亞洲錦標賽打下女子57公斤級銅牌，生涯亞錦賽累積到2銀4銅，為接續世界盃和明年杭州亞運注入強心針。

連珍羚今天一路闖關，4強碰去年世錦賽奪銀的日本好手玉置桃，激戰到「黃金得分賽」7分06秒，連珍羚吞下第3支指導才判定落敗，但錯失金牌戰的門票的「柔道女王」最終戰擊敗蒙古對手蒙赫采夫（Ichinkhorloo Munkhtsedev），迎接生涯第6面亞錦賽獎牌。

連珍羚上度站上國際賽頒獎台是去年3月的塔什干大滿貫賽，當時她闖進57公斤級金牌戰，但敗給老對手玉置桃，今天雖吞下對戰5連敗，但銅牌戰把握機會，東京奧運首戰吞下3支指導意外落敗後重返國際賽頒獎台，意義仍大。

亞錦賽後將回日本為世界盃準備的連珍羚說：「知道很多壓力都是自己給自己的，雖然要完全找回自信並不是件這麼簡單的事，但現在覺得很幸運自己還可以持續在柔道夢想的道路上，接下來就是一場一場，恢復到最佳狀態，並享受比賽。」

連珍羚接續重點賽事除10月世界盃，延期到明年的杭州亞運也是目標。巴黎奧運為期2年的積分已從6月底展開，亞錦賽列為國際柔道總會（IJF）亞洲賽系列第二級賽事，金牌可挹注積分700分，銀牌490分，銅牌也有350分，今天奪銅的連珍羚和「柔道男神」楊勇緯也有斬獲。

連珍羚 亞運 世錦賽

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