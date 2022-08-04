柔道亞錦賽／柔道女王奪銅！連珍羚收穫第6面獎牌

柔道亞錦賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，首日賽程中華隊就傳回好消息，先是「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級摘銅，接續「柔道女王」連珍羚也在女子57公斤級銅牌戰力退蒙古對手蒙赫采夫（Ichinkhorloo Munkhtsedev），為中華隊帶回另一面銅牌。

連珍羚早從2011年亞錦賽就有奪牌紀錄，當時打下銅牌的她，接續包括2012年烏茲別克首都塔什干打下銀牌在內，生涯已累2銀3銅。

今年連珍羚再一路闖關，4強賽面對去年世錦賽奪銀的日本好手玉置桃，兩人正規賽4分鐘打完沒分出高下，戰局進入「黃金得分賽」，兩名好手再鏖戰了7分06秒，連珍羚因吞下全場第3次「指導」，才遭判定落敗，無緣金牌戰。

雖吞下和玉置桃的對戰5連敗，連珍羚最終戰面對2019年大阪大滿貫擊敗過的蒙赫采夫，「柔道女王」1分半左右率先得分，接續秒數也守住優勢，以交手2連勝迎接生涯第6面亞錦賽獎牌。

今年亞錦賽除個人賽事，7日最終日賽程還有團體賽登場。