柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

2022年亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，男子60公斤級世界排名首位的「柔道男神」楊勇緯，4強賽雖不敵南韓金源鎮，但銅牌戰在「黃金得分賽」擊退蒙古對手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan），留下銅牌，延續參賽就站上頒獎台的紀錄。

去年東京奧運奪下銀牌的楊勇緯，過去2度參加亞錦賽都收下銀牌，今年挑戰金牌旅程在4強踢鐵板，沒能從金源鎮身上取分，不過銅牌戰面對6月烏蘭巴托柔道大滿貫曾擊敗的依卡泰萬，正規4分鐘兩人雖都沒有效攻擊，「黃金得分賽」楊勇緯把握住機會，在1分54秒率先得分，再度站上頒獎台。

除楊勇緯奪銅，東京奧運國手連珍羚也將在女子57公斤級銅牌戰上陣。

今年柔道亞錦賽將進行到7日，男、女子各有7量級，共有來自17個國家的168名選手與會，楊勇緯所屬的男子60公斤級選手數17人是各量級最多。