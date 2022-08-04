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桌球／莊智淵、陳建安逆轉闖4強 陳思羽8強拚日名將
單打雖在首輪止步，我國「桌球教父」莊智淵和陳建安雙打有斬獲，兩人今天在WTT突尼斯挑戰賽男雙8強賽上演逆轉勝，以3：2力退比利時組合阿勒戈（Martin Allegro）／藍拜特（Florent Lambiet），挺進4強，下戰將和中國大陸組合趙子豪／薛飛爭決賽門票。
莊智淵和陳建安的左右手組合，前一輪在內戰擊退自家人廖振珽／馮翊新，今天碰比利時組合，首局以9：11讓出，第2局只讓對手拿1分下扳平，但第3局再以6：11失守，讓對手取得局數2：1的「聽牌」優勢。
第4局寶島組合以11：8扳平，決勝第5局也一路領先，但9：7領先下遭對手連拿2分扳平，喊出暫停後莊智淵攻擊得手，不過寶島組合雖先取得「賽末點」卻都沒把握，一路激戰到「丟士」才辛苦以16：14拿下4強門票。
同時間上陣的我國女將陳思噢，女單第二輪和泰國對手薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）也是打滿5局，陳思羽同樣上演逆轉勝，以3：11、11：8、8：11、11：6、11：9挺進8強，下戰將和日本名將石川佳純爭4強資格。
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