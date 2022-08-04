柔道／亞洲錦標賽 楊勇緯、連珍羚4強飲恨將爭銅

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級4強賽，不敵兩屆世界柔道錦標賽銅牌得主、韓國名將金源鎮無緣決賽，稍晚將和「柔道女王」連珍羚一樣，力爭銅牌。

2022亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，台灣共派出6男、6女，共計12人參賽。

楊勇緯7月前往匈牙利布達佩斯柔道大滿貫賽，卻因同行的台灣隊員爆發大規模確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），雖然楊勇緯並未染疫，無奈主辦單位以風險考量為由，婉拒台灣選手參賽，最後只能無奈返台。

去年東京奧運楊勇緯成功拿下隊史首面柔道銀牌，接下來他先在阿布達比柔道大滿貫賽奪金，排名也升上世界第1，今年他又於4月安塔利亞大滿貫賽奪金，6月則在烏蘭巴托大滿貫賽奪銀，近況極佳。

今年亞錦賽楊勇緯首役先擊敗越南好手，接著次輪再扳倒烏茲別克選手穆哈梅德喬諾夫（MirzohidMuhammadjonov），4強他面對南韓名將金源鎮，開賽僅短短35秒，就讓對手取得半勝優勢，他未能逆轉，接下來只能力爭銅牌。

至於柔道女將連珍羚，今天同樣在女子57公斤級4強賽，面對去年世錦賽銀牌得主、日本名將玉置桃，雙方4分鐘正規賽打完難分軒輊，戰線被拖進黃金得分賽又鏖戰7分06秒，連珍羚吞下全場第3次指導，遭判定落敗，吞下對戰交手的4連敗。