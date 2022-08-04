快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

柔道／亞洲錦標賽 楊勇緯、連珍羚4強飲恨將爭銅

中央社／ 台北4日電
楊勇緯。 中央社
楊勇緯。 中央社

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級4強賽，不敵兩屆世界柔道錦標賽銅牌得主、韓國名將金源鎮無緣決賽，稍晚將和「柔道女王」連珍羚一樣，力爭銅牌。

2022亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，台灣共派出6男、6女，共計12人參賽。

楊勇緯7月前往匈牙利布達佩斯柔道大滿貫賽，卻因同行的台灣隊員爆發大規模確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），雖然楊勇緯並未染疫，無奈主辦單位以風險考量為由，婉拒台灣選手參賽，最後只能無奈返台。

去年東京奧運楊勇緯成功拿下隊史首面柔道銀牌，接下來他先在阿布達比柔道大滿貫賽奪金，排名也升上世界第1，今年他又於4月安塔利亞大滿貫賽奪金，6月則在烏蘭巴托大滿貫賽奪銀，近況極佳。

今年亞錦賽楊勇緯首役先擊敗越南好手，接著次輪再扳倒烏茲別克選手穆哈梅德喬諾夫（MirzohidMuhammadjonov），4強他面對南韓名將金源鎮，開賽僅短短35秒，就讓對手取得半勝優勢，他未能逆轉，接下來只能力爭銅牌。

至於柔道女將連珍羚，今天同樣在女子57公斤級4強賽，面對去年世錦賽銀牌得主、日本名將玉置桃，雙方4分鐘正規賽打完難分軒輊，戰線被拖進黃金得分賽又鏖戰7分06秒，連珍羚吞下全場第3次指導，遭判定落敗，吞下對戰交手的4連敗。

楊勇緯 連珍羚 世錦賽

延伸閱讀

第19屆世界警察消防運動會 消防署奪13金破新紀錄

柔道／楊勇緯拚奧運積分 征戰亞錦賽瞄準金牌

「NISSANの逆息」 限時優惠登場 首次國產全車系70萬高額零利率

柔道／我代表隊赴歐傳染疫 缺席布達佩斯大滿貫賽

相關新聞

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

2022年亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，男子60公斤級世界排名首位的「柔道男神」楊勇緯，4強賽雖不敵南韓金...

桌球／莊智淵、陳建安逆轉闖4強 陳思羽8強拚日名將

單打雖在首輪止步，我國「桌球教父」莊智淵和陳建安雙打有斬獲，兩人今天在WTT突尼斯挑戰賽男雙8強賽上演逆轉勝，以3：2力...

柔道／亞洲錦標賽 楊勇緯、連珍羚4強飲恨將爭銅

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級4強賽，不敵兩屆世界柔道錦標賽銅牌得主、韓國名將金源鎮無緣決賽，...

第19屆世界警察消防運動會 消防署奪13金破新紀錄

第19屆世界警察消防運動會於7月22日至7月31日在荷蘭鹿特丹舉行，是警消界兩年一度的盛事，今年來自70個國家、超過1萬...

等47年迎全中運！竹縣體育場地待修繕 體育署2.18億挹注

睽違47年，2023年全中運將重返新竹縣舉行，而縣立體育場、體育館及游泳館，因年久失修有多項缺失，包含田徑場看台鏽蝕破損...

足球／巴薩玩槓桿 乞丐變土豪

今年夏天轉會市場支出排行榜上，西甲豪門巴塞隆納以1.53億元（歐元，下同）高居第一。上賽季末，才喊著快要破產的巴薩，怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。