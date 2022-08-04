網球／曾俊欣連丟9局 洛斯卡波斯網賽次輪止步
台灣網球一哥曾俊欣今天在墨西哥ATP的洛斯卡波斯網球賽次輪，從首盤盤中起連丟9局，最終以3比6、0比6不敵世界排名第12的英國一哥諾瑞，次輪止步。
世界排名第84的曾俊欣本週轉戰墨西哥，參加ATP250的洛斯卡波斯網球賽，他在首輪以直落二擊敗從會外賽晉級的美國選手柴普爾（Nick Chappell），拿下生涯在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽的會內賽首勝。
曾俊欣今天遭遇左手持拍的英國一哥諾瑞（Cameron Norrie），對手今年7月才在溫布頓網球錦標賽男單挺進4強，也讓曾俊欣吃足苦頭，他首盤還能和對手抗衡，不料盤中意外崩盤，讓他以直落二止步次輪。
今天開局曾俊欣曾狀況不俗，一度握有5個破發點，無奈卻始終沒能拿下，對手不僅成功一一化解危機，最後還成功保發，也讓曾俊欣開局燃起的強攻氣勢受阻。
首盤前6局打完，雙方以3比3扯平，不料接下來戰況丕變，曾俊欣一口氣連丟3局，先以3比6讓出。
可惜次盤曾俊欣沒能擺脫亂流，開賽就被破發，一口氣連丟6局，以0比6棄守，加上首盤連失3局在內，跨盤總計連丟9局，提前止步。
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